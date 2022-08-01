В ГИБДД рассказали подробности аварии в Прикамье, в которой погибли четыре человека

Один из погибших - несовершеннолетний. Фото: Госавтоинспекция Прикамья

Мы уже писали об ужасной аварии, которая произошла вечером 31 июля возле поселка Дивья под Добрянкой, в которой погибли четыре человека. Ранее, по предварительной информации МВД, сообщалось, что авария произошла в 18.50, из-за того, что девушка-водитель автомобиля «Шкода Фабия» не справилась с управлением, выехала на «встречку» и врезалась в грузовик марки «Скания». Однако позже в ГИБДД уточнили, что авария произошла на час позже и за рулем была 56-летняя женщина.

Фото: ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ

- В 19.50 со стороны города Чусовой в направлении поселка Полазна двигался автомобиль «Шкода Фабиа» под управлением 56-летней женщины-водителя, которая на 7 километре дороги, по неустановленной причине, допустила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулась с грузовым автомобилем «Скания», за рулем которого находился 36-летний водитель. После чего их откинуло на автомобили «Гранта» и «Ниссан Кашкай».

Фото: ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ

В результате аварии водитель автомобиля «Шкода Фабия» и три его пассажира получили смертельные травмы, водитель и пассажир автомобиля «Гранта» с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. По данным МЧС, один из погибших - несовершеннолетний.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

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