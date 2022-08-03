Появилось видео ДТП в Пермском крае, в котором погибли четыре человека

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Появилось видео смертельного ДТП на трассе Полазна-Чусовой, которое произошло в Пермском крае в минувшие выходные.

Напомним, девушка-водитель иномарки выехала на встречку, а после ее иномарка столкнулась с большегрузом. В результате аварии погибло 4 человека, включая ребенка.

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