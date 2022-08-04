Привозили сладкие оладушки с вареньем и заботливо провожали до дома: очередную поездку в Рубежное волонтеры «Пищи жизни» посвятили памяти погибших товарищей

Кирилл Губарев и Максим Веровский погибли во время обстрела украинских националистов

После гибели своих товарищей Кирилла Губарева и Максима Веровского волонтеры «Пищи Жизни» целую неделю не выезжали в горячие точки. Им нужно было уладить формальности: помочь семьям погибших, найти кухню взамен той, в которую прилетел снаряд и поддержать нового руководителя «Пищи Жизни Донбасс».

- 30 июля поездки возобновились, - рассказала волонтер Пищи Жизни из Перми Старостина Ольга. - Этот день мы посвятили памяти погибших товарищей, которые, как и мы, ездили в Рубежное на помощь жителям. На дорогах города Рубежного мы встретили российского военного. О нем мы рассказывали несколько раз. Он - наш символ удачи. Когда от ухабистых дорог Луганщины ломались наши машины, неожиданно появлялся этот военный, помогал чинить технику, а потом незаметно исчезал. И вот очередная встреча. Мы поняли, что судьбы наши связаны. Попросили его разрешения сделать фото - он позволил. Донбасс щедр на хороших людей и незабываемые встречи.

Российский военнослужащий. Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Когда волонтеры приехали к месту раздачи питания, туда стянулись 1000 рубежан. Очередь не заканчивалась около трех часов. Местные жители получали горячие обеды и спрашивали о погибших ребятах.

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

- С Кириллом я всегда общалась. Свечи, спички я у него всегда спрашивала. Большое соболезнование от всей души. Очень обидно, что люди, которые занимались добрым делом, погибли, - делилась рубежанка Елена Георгиевна.

К волонтерам подошла бабушка, которую в прошлый приезд Кирилл Губарев угощал пирожным. Кирилл частенько в маленьких коробочках привозил сладкие оладушки с вареньем, блины с джемом или мини-пирожные для старушек. Девяностолетняя бабушка вспомнила сладкие подарки волонтера, разговоры с ним и то, как он заботливо провожал ее домой, когда не было сил донести горячий обед самой.

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Жительница Рубежного Елена получила горячий обед на себя и пожилую мать, которая прикована к постели уже восемь месяцев и пригласила волонтеров в гости.

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

- Шли по двору, где справа и слева стояли обугленные автомобили, зияла дыра в подвал и были выбиты стекла. Видели у подъезда мангал, черные от копоти чайник и кастрюлю, чуть тлеющий огонь. Поднялись на второй этаж. Матушка Елены Галина Никифоровна лежала на подушках, бережно положенных дочерью. Сказала, что ей 83 года и она - ветеран труда: двадцать лет проработала в роддоме и 17 лет на заводе в Лисичанске. Елена показывала дыры в мебели и стенах квартиры от разорвавшихся мин. Во время прилетов они были дома, в подвал спускаться не могли, пережидали напасть в коридоре двухкомнатной квартиры - это самое безопасное место, - говорит Старостина.

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

В соседнем дворе волонтеры познакомились с местной жительницей Галиной. Эта женщина потеряла мать, у нее разрушена квартира, живет она в подвале и на ее попечении 13 кошек и 2 собаки. Она делится последней едой с питомцами. Кошки и собаки встречаются ей в Рубежном повсюду. Другие люди их отгоняют, а Галина их забирает.

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

- Люди уехали и побросали всех кошек и собак, а я очень люблю животных. Все живые существа хотят жить, - говорит Галина.

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Как замечает Ольга Старостина, здесь, в Рубежном, все люди помогают друг другу, а волонтеры помогают им. Добровольцы раздали еду и поехали дальше - в Старобельский район, где не были целую неделю.

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