Вышла из подвала впервые за четыре месяца и чуть не упала в обморок: пермские волонтеры рассказали, что увидели в освобожденном Северодонецке

Одному из местных жителей снаряд прилетел прямо в квартиру. Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Спустя два месяца после начала специальной военной операции волонтеры «Пищи Жизни» из Перми, Челябинска, Казани, Воронежа, Волжского, Йошкар-Олы и Сочи отправились на помощь жителям ЛНР и ДНР, оказавшимся в трудной ситуации. В апреле на границе Ростовской области и Луганска добровольцы развернули полевую кухню и пункт раздачи горячего питания. С собой они привезли 30 000 порций экспресс – питания и 6 000 сухих завтраков.

Уставшие и изможденные беженцы, пересекая границу, получали из рук волонтеров первый за долгое время горячий обед. В мае волонтеры отправились в Рубежное - город в ЛНР, где также кормили местных жителей. А в конце июня волонтеры приехали в Северодонецк. Город полностью освободили от украинских националистических формирований 25 июня и сейчас люди постепенно возвращаются к привычной жизни.

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

- Ехали на трех машинах в сопровождении военных, - рассказывает учредитель Пермского краевого отделения МБОО «Пища Жизни» Ольга Старостина. - На дороге перед нами остановился автомобиль. Из него вышел наш старый знакомый - российский солдат в камуфляже. Он уже дважды выручал нас на земле Донбасса, когда ломались наши машины. Военный появлялся из ниоткуда, как добрый волшебник, помогал, а потом также быстро растворялся в пыли украинских степей. Так получилось и в этот раз: мы обнялись, он спросил, нужна ли нам какая-то помощь, а когда понял, что у нас все в порядке, отправился дальше.

Ехать по обочинам волонтерам запретили - там могли быть мины или неразорвавшиеся снаряды. Держались курса - прямо по дороге, никуда не сворачивали.

- Когда въехали в город, кто-то сказал: «Боже, здесь было жарче, чем в Мариуполе...», - вспоминает Старостина. - Справа и слева от дороги стояли дома разной степени разрушения. Было ощущение, что ребенок строил город из конструктора «Лего»: где-то не достроил этажи, где-то покрасил дома черной краской сизого дыма, где-то не рассчитал и дом завалился на бок. Признать реальностью увиденное было сложно. Повсюду висели провода сетей электропередач: где-то разорваны, где-то намотаны в кучу вместе с поваленными столбами, где-то разбросаны небрежными нитями по земле. В городе было тихо. Звенящая, абсолютно мертвая тишина давила на барабанные перепонки и не давала избавиться от мрачных мыслей. А доносящаяся издалека канонада объясняла безлюдные улицы и разрушенный город.

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Волонтеры подъехали к комендатуре, получили списки безопасных мест для размещения полевой кухни и поехали по адресам: расставили столы, застелили их скатертями, достали солдатские термосы с едой, хлеб, посуду и тысячи жителей города начали медленно подтягиваться к пунктам выдачи горячей еды. Местная жительница Любовь Федоровна вышла из подвала первый раз за четыре месяца.

«От свежего воздуха закружилась голова», - призналась пожилая женщина волонтерам. Ее тут же подхватили за руки, чтобы он не упала в обморок и проводили к столу. Она была рада горячему обеду, хлебу и конфетам. До слез была признательна вниманию молодых людей.

Подъехал инвалид на коляске, люди пропустили его первым. Он получил суп с кашей, хлеб, свечу и спички.

«Прилетел снаряд, выбил стекло, разбил люстру, перегородку, а я - на диване, - рассказывает Василий Ефремович. – Снаряд упал на пол, но не разорвался. Пыли, дыму было полно. Я сижу обсыпанный с головы до ног кусками побелки и обоев, как в Новый год - весь в конфетти.

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Василий Ефимович уверен, что Бог оставил ему жизнь для хороших дел. Когда поел горячего, вспомнил, что на 8 этаже его ждет 83-летний лежачий сосед. Он взял ему еду и понес кормить.

«Большое - большое спасибо, что Россия нас выручает. Давно мы этого ожидали»,- сказал Василий Ефимович.

Рядом с пунктом выдачи горячего питания стоит многоэтажка с черными дырами в корпусе здания. Возле нее местные жители готовят обед на самодельной печке. Люди приветствовали волонтеров и благодарили за помощь.

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

- Разрешили подняться в квартиру на последнем этаже. В помещении выгорело все. Из опознаваемых предметов видно было чугунную ванну, остатки сеток кроватей и электрическую плиту. Все остальное превратилось в пепел. Сквозь отверстия в стенах прошли через несколько квартир. Здесь было жарко в прямом смысле слова. Спускались по лестничному маршу с 8-го этажа. Увидели клетку с зелеными попугайчиками - кто-то оставил птиц в клетке, местные жители подобрали их и кормят. Выходя из подъезда, увидели хлеб, который мы привезли, его разрезали на семерых жителей подъезда, чтобы всем хватило...

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Через несколько часов офицеры Луганской Народной Милиции дали знать, что пора сворачиваться. Волонтеры погрузили в автомобили оборудование, термосы и пустые коробки из-под хлеба.

- Обратно ехали молча, пытались осознать увиденное. В сердце чувствовалось желание вернуться и помочь людям вновь, и мы обязательно вернемся, - сказала Старостина.

Анкеты с фото нужно отправить Марине Белавиной.

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