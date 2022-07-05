Режиссер Антон Богданов: Новый фильм про Ивана Семенова будет наполнен разнообразными приколами

Во второй части фильма герои едут в путешествие по Пермскому краю Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

- Эй, банда! На каракат! - отдает указание режиссер Антон Богданов, и пятеро подростков залезают на транспортное средство странного вида - что-то среднее между джипом и болотоходом с кабиной от УАЗика.

По сюжету ребята едут по Пермскому краю на каракате Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

«Веселый коровяк» перенесли под Суксун

На поляне в деревне Сасыково Суксунского района прошли съемки одной из сцен фильма «Многотрудная жизнь Ивана Семенова - 2». В ней Ивану и его друзьям приходится принять участие в фестивале «Веселый коровяк» и соревноваться с сельскими ребятами в метании коровьих лепешек.

. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

- По сюжету наши ребята, которые едут по краю на каракате, нечаянно попали на «Веселый коровяк», - делится секретами съемок режиссер картины Антон Богданов. - Это наш уникальный фестиваль, который несправедливо забыли. «Веселый коровяк» - это праздник народных гуляний, с юмором, и мы подумали, что раз дети едут в путешествие по Пермскому краю, то надо включить наши приколы. И «банда» Ивана Семенова по пути останавливается в этом селе на ночевку, а проснувшись утром, видят такую свистопляску. На фестивале они встречаются с деревенскими парнями, у них проходят мини разборки.

Кто дальше бросит коровью лепешку? Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

А потом городским ребятам приходится состязаться с местными, бросая те самые коровьи лепешки. Кто дальше забросит – тот и победит. В оригинальном фестивале, который проходит в Осинском районе, в качестве снарядов используют прошлогодние коровьи кучи, которые организаторы собирают и сушат, чтобы они не пахли и не пачкались.

Но те лепешки, которые лежат кучей на огороженном «ринге», сделаны реквизиторами. Настоящий навоз киношники использовать не рискнули.

Лепешки сделаны реквизиторами Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Да и сам фестиваль перенесли на пару сотен километров. Поляна, на которой установили ярмарочные ряды, ринг для метания лепешек и прочие фестивальные элементы, находится рядом с водопадом Плакун и висячим мостом.

- Здесь, под Суксуном, живописные места, - объясняет Антон Богданов. - Но, главное, что мы базируемся в Кунгуре и отталкиваемся от базовой точки. Все места съемок должны находиться не дальше 100 километров от нее. Поэтому иногда приходится жертвовать достоверностью и перемещать локации в другие места.

Режиссер Антон Богданов Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

«Банда» Ивана Семенова

Сюжет нового фильма - дорожное приключение, в которое отправились ребята в поисках Шамана, способного исполнять желания. И в результате они посетят Кунгурскую ледяную пещеру, Каменный город, а также побывают на фестивалях воздушных шаров «Небесная Ярмарка» и «Веселом коровяке»: всего в фильме будут семь разных приключений.

Полеты на воздушном шаре уже отсняли.

- Я летал на воздушном шаре, - говорит Рома Погорелов, исполнитель роли Ивана Семенова. - Другим дали дублеров, а я сам летал.

- И это нечестно, - слегка бурчит Саша Немоляева, играющая Гайку. – Я тоже хотела бы полетать.

«Банда» Ивана Семенова в прошлом году уже снималась в первом фильме. Он выйдет на экраны только в сентябре, поэтому ребята видели пока только отрывки, но говорят, что увиденное им понравилось. А эти каникулы они вновь проводят на съемках.

Кроме Романа Погорелова в главных ролях - еще два школьника из Москвы и двое пермских ребят. Ученик 120-й пермской школы Филат Новиков играет хулигана Кольку Веткина, который сначала ссорился с Иваном Семеновым, а потом подружился. Костя Костин, играющий Алика Соловьева, учится в 145-й, экономической школе. Москвичка Саша Немоляева сейчас учится в Дубае, девочка увлекается гимнастикой и театром. По сюжету она – Гайка, дочь «химички», которая всегда знает, где что можно найти.

Из ребят самый опытный артист – 13-летний Александр Присмотров-Белов. Он – сын актеров и сам снимается в кино с 2014 года. К примеру, в сериале «Мамочки», идущем на СТС, играл Илью, сына Мельниковых.

- Мой персонаж – Павел Воробьев, который все говорит только по делу, ничего лишнего и почти никогда не смеется, - рассказал Александр. - Его все подкалывают, но он дает отпор. В принципе, мне его характер нравится...

Идут съемки Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

В съемках «Веселого коровяка» приняли участие более 150 человек – это и члены сборной команды Пермского края по КВН, и местные жители, и студенты института культуры. Роли иностранных туристов, приехавших на фестиваль, сыграли студенты, учащиеся в Перми - из Кореи, Китая и Таиланда.

Роли иностранных туристов, приехавших на фестиваль, сыграли студенты, учащиеся в Перми - из Кореи, Китая и Таиланда. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

КСТАТИ

Фильм «Многотрудная жизнь Ивана Семенова - 2» выйдет в прокат в 2023 году. А первая часть картины, снятая по повести пермского писателя Льва Давыдычева, выйдет на большие экраны этой осенью.

Внучка писателя Ольга Давыдычева поделилась с «КП»-Пермь» своими впечатлениями от фильма:

- Правда, я смотрела еще сырой вариант, со всеми монтажными метками, но мне понравилось. Во-первых, не банально, ребята очень хорошо перенесли сюжет во времени. А, во-вторых, некоторые шутки, которые они сами добавили, настолько в стилистике Льва Давыдычева, что, я думаю, он бы ржал над ними. Ему было бы смешно. Посмотрим, конечно, как это все смонтируется, насколько будет динамично, но пока материал мне очень понравился.

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