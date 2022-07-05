Режиссер Антон Богданов: Новый фильм про Ивана Семенова будет наполнен разнообразными приколами

Во второй части фильма герои едут в путешествие по Пермскому краю
Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА
- Эй, банда! На каракат! - отдает указание режиссер Антон Богданов, и пятеро подростков залезают на транспортное средство странного вида - что-то среднее между джипом и болотоходом с кабиной от УАЗика.
По сюжету ребята едут по Пермскому краю на каракате
Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА
«Веселый коровяк» перенесли под Суксун
На поляне в деревне Сасыково Суксунского района прошли съемки одной из сцен фильма «Многотрудная жизнь Ивана Семенова - 2». В ней Ивану и его друзьям приходится принять участие в фестивале «Веселый коровяк» и соревноваться с сельскими ребятами в метании коровьих лепешек.
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Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА
- По сюжету наши ребята, которые едут по краю на каракате, нечаянно попали на «Веселый коровяк», - делится секретами съемок режиссер картины Антон Богданов. - Это наш уникальный фестиваль, который несправедливо забыли. «Веселый коровяк» - это праздник народных гуляний, с юмором, и мы подумали, что раз дети едут в путешествие по Пермскому краю, то надо включить наши приколы. И «банда» Ивана Семенова по пути останавливается в этом селе на ночевку, а проснувшись утром, видят такую свистопляску. На фестивале они встречаются с деревенскими парнями, у них проходят мини разборки.
Кто дальше бросит коровью лепешку?
Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА
А потом городским ребятам приходится состязаться с местными, бросая те самые коровьи лепешки. Кто дальше забросит – тот и победит. В оригинальном фестивале, который проходит в Осинском районе, в качестве снарядов используют прошлогодние коровьи кучи, которые организаторы собирают и сушат, чтобы они не пахли и не пачкались.
Но те лепешки, которые лежат кучей на огороженном «ринге», сделаны реквизиторами. Настоящий навоз киношники использовать не рискнули.
Лепешки сделаны реквизиторами
Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА
Да и сам фестиваль перенесли на пару сотен километров. Поляна, на которой установили ярмарочные ряды, ринг для метания лепешек и прочие фестивальные элементы, находится рядом с водопадом Плакун и висячим мостом.
- Здесь, под Суксуном, живописные места, - объясняет Антон Богданов. - Но, главное, что мы базируемся в Кунгуре и отталкиваемся от базовой точки. Все места съемок должны находиться не дальше 100 километров от нее. Поэтому иногда приходится жертвовать достоверностью и перемещать локации в другие места.
Режиссер Антон Богданов
Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА
«Банда» Ивана Семенова
Сюжет нового фильма - дорожное приключение, в которое отправились ребята в поисках Шамана, способного исполнять желания. И в результате они посетят Кунгурскую ледяную пещеру, Каменный город, а также побывают на фестивалях воздушных шаров «Небесная Ярмарка» и «Веселом коровяке»: всего в фильме будут семь разных приключений.
Полеты на воздушном шаре уже отсняли.
- Я летал на воздушном шаре, - говорит Рома Погорелов, исполнитель роли Ивана Семенова. - Другим дали дублеров, а я сам летал.
- И это нечестно, - слегка бурчит Саша Немоляева, играющая Гайку. – Я тоже хотела бы полетать.
«Банда» Ивана Семенова в прошлом году уже снималась в первом фильме. Он выйдет на экраны только в сентябре, поэтому ребята видели пока только отрывки, но говорят, что увиденное им понравилось. А эти каникулы они вновь проводят на съемках.
Кроме Романа Погорелова в главных ролях - еще два школьника из Москвы и двое пермских ребят. Ученик 120-й пермской школы Филат Новиков играет хулигана Кольку Веткина, который сначала ссорился с Иваном Семеновым, а потом подружился. Костя Костин, играющий Алика Соловьева, учится в 145-й, экономической школе. Москвичка Саша Немоляева сейчас учится в Дубае, девочка увлекается гимнастикой и театром. По сюжету она – Гайка, дочь «химички», которая всегда знает, где что можно найти.
Из ребят самый опытный артист – 13-летний Александр Присмотров-Белов. Он – сын актеров и сам снимается в кино с 2014 года. К примеру, в сериале «Мамочки», идущем на СТС, играл Илью, сына Мельниковых.
- Мой персонаж – Павел Воробьев, который все говорит только по делу, ничего лишнего и почти никогда не смеется, - рассказал Александр. - Его все подкалывают, но он дает отпор. В принципе, мне его характер нравится...
Идут съемки
Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА
В съемках «Веселого коровяка» приняли участие более 150 человек – это и члены сборной команды Пермского края по КВН, и местные жители, и студенты института культуры. Роли иностранных туристов, приехавших на фестиваль, сыграли студенты, учащиеся в Перми - из Кореи, Китая и Таиланда.
Роли иностранных туристов, приехавших на фестиваль, сыграли студенты, учащиеся в Перми - из Кореи, Китая и Таиланда.
Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА
КСТАТИ
Фильм «Многотрудная жизнь Ивана Семенова - 2» выйдет в прокат в 2023 году. А первая часть картины, снятая по повести пермского писателя Льва Давыдычева, выйдет на большие экраны этой осенью.
Внучка писателя Ольга Давыдычева поделилась с «КП»-Пермь» своими впечатлениями от фильма:
- Правда, я смотрела еще сырой вариант, со всеми монтажными метками, но мне понравилось. Во-первых, не банально, ребята очень хорошо перенесли сюжет во времени. А, во-вторых, некоторые шутки, которые они сами добавили, настолько в стилистике Льва Давыдычева, что, я думаю, он бы ржал над ними. Ему было бы смешно. Посмотрим, конечно, как это все смонтируется, насколько будет динамично, но пока материал мне очень понравился.
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