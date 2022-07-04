Мария Шукшина любовалась воздушными шарами, а дети кидались коровьими лепешками

Режиссер Антон Богданов и актеры фильма Мария Шукшина, Роман Погорелов и Соня Грузенко. Фото: Пермская кинокомиссия.

На поляне близ деревни Сасыково Пермского края прошли съемки одной из сцен фильма «Многотрудная жизнь Ивана Семенова - 2». В ней Ивану и его друзьям приходится принять участие в фестивале «Веселый коровяк» и соревноваться с сельскими ребятами в метании коровьих лепешек.

- По сюжету наши ребята нечаянно попали на «Веселый коровяк», - говорит режиссер картины Антон Богданов. - Это уникальный фестиваль, праздник народных гуляний, с юмором, и мы подумали, что раз в фильме дети едут в путешествие по Пермскому краю, то надо включить сюда местные приколы.

Суть «Веселого коровяка» - в соревнованиях, во время которых участники должны метнуть как можно дальше коровьи лепешки Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Сюжет нового фильма основан на том, что Танечку, школьную любовь Ивана Семенова, отправляют учиться в Лондон. Чтобы не потерять ее, Иван с друзьями отправляется разыскивать Шамана, который исполняет любые желания. В поисках Шамана ребята посетят Кунгурскую ледяную пещеру, Каменный город, а также побывали на фестивале воздушных шаров «Небесная Ярмарка».

Антон Богданов снимает уже второй фильм про Ивана Семенова Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Исполнителю роли Ивана Семенова, школьнику Роману Погорелову, даже удалось подняться в небо на воздушном шаре. А Мария Шукшина, играющая его бабушку, вдоволь налюбовалась полетами аэростатов. И даже выложила видео в своем Телеграме, хотя посетовала, что связь не слишком хорошая, и знакомые даже потеряли актрису.

«Друзья, простите, что не выхожу на связь в привычном режиме. Но у нас тут в Кунгуре, где нахожусь на съемках продолжения к/ф «Многотрудная жизнь Ивана Семёнова», совсем не работает Телеграм. С одной стороны, даже радует, цифровизаторам наши необъятные просторы не по зубам. С другой… многие переживают, куда пропала. Скоро вернусь в строй», - написала Мария Шукшина.

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