Это настоящее чудо: в Перми годовалый малыш упал с 9-го этажа и выжил

Малыша госпитализировали в детскую краевую больницу Фото: Василий Вахрин

Утром 31 января из окна 10-этажки на Шоссе Космонавтов в Перми вылетел, как показалось проходившим мимо людям, какой-то сверток. Он приземлился прямо в сугроб во дворе и оттуда раздался детский плач.

Прохожие бросились к нему. Оказалось, это был годовалый мальчик. Пока мама отвлеклась, любопытный малыш открыл окно и выпал с 9-го этажа. Но, пролетев около 20 метров, ребенок попал в сугроб, который смягчил падение.

Место падения малыша. Ребенку очень повезло - упал в нескольких сантиметрах от выброшенной бутылки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прохожие вызвали скорую помощь. Мальчика увезли в краевую детскую больницу. Когда специалисты осмотрели ребенка, выяснилось: произошло настоящее чудо. Малыш практически не пострадал.

Мальчик пролетел около 20 метров Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Когда мальчика доставили к нам, его, на всякий случай, госпитализировали в реанимацию, - рассказал «Комсомолке» главный врач детской краевой больницы Дмитрий Антонов. - Ребенку провели комплексное обследование. Повреждений внутренних органов не выявлено, только ушиб грудной клетки и ушиб мягких тканей. Сегодня будем переводить в отделение экстренной хирургии.

- Как произошло, что малыш не пострадал? Чудо?

- И чудо, и сугроб, и то, что все быстро среагировали и ребенка доставили к нам. Никаких последствий от падения быть не должно. Сейчас состояние мальчика ближе к удовлетворительному.

Малыш выпал из окна 10-этажки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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