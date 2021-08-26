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Происшествия26 августа 2021 7:43

В Пермском крае годовалая малышка выпала из окна

Ребенок находится в больнице
Анна Маркова
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Ребенок выпал из окна на третьем этаже.

Ребенок выпал из окна на третьем этаже.

Фото: Виктор Гусейнов

В Лысьве 24 августа из окна третьего этажа многоквартирного дома выпала годовалая девочка. Ребенок жив, но получил травмы. Девочку госпитализировали в Краевую детскую клиническую больницу в Перми.

- Пациент поступил в отделение травматологии-ортопедии, - сообщают в медучреждении. - Врачи КДКБ проводят весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий. Состояние средней степени тяжести, стабильное. Жизни малышки ничего не угрожает.