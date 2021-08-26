В Пермском крае годовалая малышка выпала из окна

Ребенок выпал из окна на третьем этаже. Фото: Виктор Гусейнов

В Лысьве 24 августа из окна третьего этажа многоквартирного дома выпала годовалая девочка. Ребенок жив, но получил травмы. Девочку госпитализировали в Краевую детскую клиническую больницу в Перми.

- Пациент поступил в отделение травматологии-ортопедии, - сообщают в медучреждении. - Врачи КДКБ проводят весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий. Состояние средней степени тяжести, стабильное. Жизни малышки ничего не угрожает.