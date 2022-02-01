Мальчик находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Фото: скриншот видео

- Ко мне постучала консьержка, кричит: «Павел, срочно в «скорую» звони, там ребенок упал», - рассказывает старший по дому, где случилось ЧП. - Я побежал вниз, там сидела женщина с маленьким ребенком на руках. У него все лицо было в крови, он сильно плакал.

Мать открыла окно и легла спать

Эту советскую многоэтажку в Перми несколько лет назад переоборудовали из общежития под жилой дом. Недавно в одну из квартир переехала многодетная семья. Муж Алексей работает строителем, его жена Екатерина сидит в декретном отпуске по уходу за 7-месячными близнецами. Старшая дочь - школьница. А среднему мальчику Антошке (имя ребенка изменено. - Ред.) - полтора годика.

Дом, из окна которого выпал малыш Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Соседи о новых жильцах отзываются с неодобрением:

- Оба попивают, Алексей, бывает, колотит жену, - рассказал один из соседей.

Когда все случилось, Екатерина была с младшими детьми дома одна.

- Я утром проснулась, почувствовала, что в комнате душно, открыла окно и снова заснула, - позже объясняла женщина.

В этот момент Антошка вскарабкался на подоконник, не удержался и выпал из окна 9-го этажа. К счастью, пролетев около 20 метров, ребенок упал в сугроб, который смягчил падение.

Когда горе-мамаша наконец-то выспалась и обнаружила, что сына в квартире нет, выглянула в окно и увидела его лежавшим на снегу.

Отделался ушибами и испугом

Камера наблюдения, установленная у подъезда, записала, как Екатерина выбегает на улицу, а через минуту возвращается с ребенком на руках. При этом несет его, держа под руки, в вертикальном положении, как щенка. Малыш в голос ревет, из-под задравшегося свитерка выглядывает голое тельце. Лицо залито кровью из разбитого носа.

- Ребенка доставили к нам и госпитализировали в реанимацию, - рассказал «Комсомолке» главный врач детской краевой больницы Дмитрий Антонов. - Специалисты провели комплексное обследование. Повреждений внутренних органов не выявлено, только ушибы грудной клетки и мягких тканей. Никаких тяжелых последствий от падения быть не должно.

Сейчас состояние мальчика ближе к удовлетворительному, его жизни ничего не угрожает.

Рядом с местом падения лежала бутылка

На примятом снегу возле дома остались капельки крови. В нескольких сантиметрах от ямки, куда «приземлилась» голова мальчика, из снега выглядывает стеклянная бутылка. Малышу не просто повезло, а исключительно повезло - упади он на бутылку, последствия были бы намного тяжелее.

Сугроб в который упал малыш Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С матерью сейчас разбираются следователи. Уголовное дело пока не возбудили, но мать, не углядевшую за сыном, могут не только лишить родительских прав, но и отправить под суд за оставление в опасности и ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Младших детей органы опеки временно поместили в больницу. Старшая девочка пока останется с родителями.

КОММЕНТАРИЙ ТРАВМАТОЛОГА

- Такие истории случаются как раз с маленькими детьми, - объясняет главный детский травматолог-ортопед Минздрава Пермского края Николай Белокрылов. - Они легкие, достаточно эластичные. Малыша ветром подхватило, немного спарусило, уменьшив скорость падения, к тому же он приземлился в снег. Понятно, что мама схватила ребенка на руки сгоряча, но так носить упавших с высоты людей ни в коем случае нельзя. Транспортировка должна быть очень аккуратной, например, нести в одеяле. А лучше вообще не трогать, потому что можно нанести дополнительные травмы - повредить шею или позвоночник.

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