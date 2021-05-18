В Перми из окна пятиэтажки выпал 6-летний мальчик

Ребенок упал с третьего этажа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми на улице Чердынской, 12 из окна квартиры выпал ребенок. Происшествие случилось 17 мая примерно в 21.30. Мальчик упал из окна на третьем этаже, он получил множественные травмы. Медики госпитализировали его в Краевую детскую клиническую больницу.

- Пациент получает весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий в КДКБ, - комментируют медики состояние мальчика. - Находится в стабильном состоянии. Его жизни ничего не угрожает.

Напомним, 22 апреля около 17.00 из окна квартиры на седьмом этаже на улице Чердынской, 22 выпал девятилетний мальчик. Ребенок скончался от полученных травм. Со слов очевидцев, сразу после случившегося из подъезда выбежал отец ребенка, он обнял бездыханное тело сына и рыдал, пока к месту ЧП ехала «скорая».

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