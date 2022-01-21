В Перми старшеклассник пришел в школу с пневматическим пистолетом

Со школьником провели разъяснительную беседу Фото: Василий Вахрин

В четверг, 20 января, в «Открытую школу» на улице Куйбышева, 83 старшеклассник принес пистолет. К счастью, обошлось без ЧП, как выяснилось, у школьника не было злого умысла, а принести с собой оружие его заставило обычное подростковое хвастовство.

- В «Открытую школу» подросток действительно принес пневматическое оружие. Этот факт был сразу же обнаружен. Со школьником проведена разъяснительная беседа, в ходе которой он пояснил, что просто хотел показать оружие одноклассникам, - сообщили корреспонденту "КП" в департаменте образования Перми.

Напомним, в октябре прошлого года шестиклассник из поселка Сарс также пронес в школу оружие. Но тогда у школьника был умысел им воспользоваться, и он начал стрелять. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал, мальчика сумела остановить директор школы. Чтобы выяснить причину его поступка, подростку назначили психолого-психиатрическую экспертизу, результаты по ней пока не готовы, а пока он живет с родителями и находится на домашнем обучении.

Как говорит заместитель руководителя СУ СКР по Пермскому краю, полковник юстиции Чингис Мушараев, последнее время немалую часть громких преступлений стали совершать несовершеннолетние. О том, что движет такими подростками и о расследованиях самых громких преступлениях 2021 года, которые потрясли не только Пермский край, но и всю страну, читайте в нашем материале.

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