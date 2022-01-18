Что стало с подростком, который зарубил родителей и сестру: топ резонансных преступлений в Прикамье, потрясших всю страну

В последнее время немалую часть резонансных преступлений стали совершать несовершеннолетние. Фото: Андрей МАТЛИН

Конец года – время подводить итоги. Сегодня речь пойдет о громких преступлениях, совершенных в Пермском крае в ушедшем, 2021 году.

О резонансных преступлениях, совершенных в Прикамье в прошлом году, рассказал «КП» заместитель руководителя СУ СКР по Пермскому краю, полковник юстиции Чингис Мушараев.

Подросток, устроивший стрельбу в школе, учится дома

- В последнее время немалую часть громких преступлений стали совершать несовершеннолетние, - говорит Чингис Владимирович. - Отчасти потому, что существовавшие ранее социальные ценности начали замещать новые: культ материальных благ, успеха, известности в соцсетях. Причем иногда удивлять мир подростки стремятся не своими способностями, трудолюбием или спортивными достижениями, а противоправными деяниями. И анализ тех уголовных дел, которые совершались в минувшем году на территории Пермского края, лишний раз это подтверждает.

Заместитель руководителя следственного управления СКР по Пермскому краю полковник юстиции Чингис Мушараев Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Так, в октябре в поселке Сарс 12-летний парень взял ружье отца, пронес его в школу и открыл огонь. Его сумела остановить директор и, к счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

Шестиклассник принес в школу охотничье ружье своего отца. Фото предоставлено жителями поселка

- Этот школьник еще не является субъектом преступления, так как не достиг 14-летнего возраста, - объяснил заместитель руководителя краевого СУ СКР. - Уголовное дело было возбуждено по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Выясняются обстоятельства, почему несовершеннолетний смог беспрепятственно взять и пронести в школу оружие.

Галина Ивановна Зайцева - директор школы. Фото: ПОДСЛУШАНО З-САРС Октябрьский Пермский край

Парень рос в полной и благополучной семье, но влияние на него оказывали не только родные. Такая модель поведения была навязана школьнику извне: сейчас дети много времени проводят в интернете, играют в «стрелялки» и видят в соцсетях образцы деструктивного поведения. Мальчику была назначена психолого-психиатрическая экспертиза, чтобы установить причину его поступка, но результаты пока не готовы. Сейчас он живет с родителями и находится на домашнем обучении.

Мама школьника, устроившего стрельбу. Фото: ProCHAD

Еще одно тяжкое преступление, в результате которого погиб 13-летний мальчик, совершил прошлым летом в Перми 17-летний подросток. Ребята дружили: общались, вместе гуляли, играли в компьютерные игры. Обидевшись, подросток взял нож и ударил друга.

17-летний подозреваемый рассказал на следственном эксперименте, как все происходило

- Как правило, многие несовершеннолетние обвиняемые, пытаясь оправдать свои действия, начинают винить во всем потерпевших, якобы это они их обижали или издевались, а противоправные действия стали ответной реакцией, ведь терпеть издевательства было уже невозможно, - говорит Чингис Мушараев. - И чтобы отстоять свои права и интересы, подростки шли на преступление. Истинные мотивы, установленные следователями, чаще всего иные и кроются в поведении, воспитании несовершеннолетних, их повышенной агрессии к другим людям.

Место трагедии. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

По уголовному делу об убийстве 13-летнего школьника была проведена экспертиза, в ходе которой обвиняемый был признан вменяемым. Сейчас дело готовится к передаче в суд, виновному может грозить до 10 лет лишения свободы, с учетом его несовершеннолетнего возраста.

Убитый в Перми мальчик был единственным сыном у своих родителей. Фото предоставили знакомые семьи.

«Мне все надоело. Хочу делать, что хочу»

Еще одно жестокое тройное убийство совершил в прошлом году 16-летний школьник из поселка Октябрьский. Он хладнокровно зарубил родителей и младшую сестру.

Этой дружной семьи не стало. Фото: соцсети.

- Комиссионная судебно-психиатрическая экспертиза пришла к выводу, что у ребенка психическое заболевание, которое и вылилось в зверское убийство, - говорит Чингис Владимирович. - То есть парень был болен с самого рождения, но ни разу ни он, ни родители за психиатрической помощью не обращались. Причем подросток далеко неглупый: неплохо учился в образовательной и музыкальной школах, никакого булинга или противоправных действий по отношению к нему совершено не было.

Подросток был гордостью школы искусств. Фото: соцсети

В ходе следствия причиной, побудившей его на преступление, подросток назвал свою семью. Якобы сестра подтрунивала над ним, а родители постоянно доставали и делали замечания. Спусковым крючком к совершению тройного убийства стал прогул. В тот день подросток без какой-либо причины не пошел в школу. Мама пришла с работы, проверила «Эпос», увидела там «энки» и начала предъявлять претензии.

- А мне все это надоело, и я хочу делать то, что я хочу, а семья мои права попирала, - объяснял на допросе следователям несовершеннолетний убийца. Осенью суд отправил его на принудительное лечение.

Тонут и гибнут в пожарах

- Преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних, находятся у нас на особом контроле, - уточняет Чингис Мушараев. - В прошлом году таких резонансных случаев было несколько.

К примеру, в Чернушинском районе бабушка убила свою новорожденную внучку, залив ей в рот уксусную кислоту. Ребенка нашли в коробке возле мусорных контейнеров в новогодние праздники. Сначала предполагали, что убийство совершила мать ребенка, но в ходе следствия выяснилось, что сделала это бабушка. Главный мотив - материальные затруднения и нежелание кормить лишний рот. Бабушка жила в крохотной «однушке» со своей взрослой дочерью и двумя ее детьми-школьниками. А из доходов - одна только пенсия. Мать ребенка нигде не работала и на учет по беременности не встала.

Виновную приговорили к 12 годам в колонии общего режима.

Еще две беды, которые нередко становятся причиной гибели несовершеннолетних, - это пожары и водоемы.

- Если говорить о конкретных уголовных делах, то в производстве у нас сейчас находится дело о пожаре в частном доме в Оханском районе, где сгорели двое детей из многодетной семьи, - напомнил наш собеседник. - Семья, где произошла трагедия, положительная. Отец в день пожара был на вахте, а мама успела вынести из горящего дома только младшего ребенка. Возгорание началось из-за короткого замыкания, сейчас следствие выясняет, кто монтировал в сгоревшем доме проводку.

В огне в частном доме погибли двое мальчиков. Фото: семейный архив.

Наказание за еще одно аналогичное преступление - пожар, в котором заживо сгорели четверо малышей, уже назначено. Трагедия случилась прошлой весной в поселке Утес в Чусовском районе. 33-летняя мать, которая жила за счет детских пособий и неоднократно привлекалась к ответственности за ненадлежащее воспитание детей, уехала в Чусовой, в гости к знакомому.

Дома она отсутствовала несколько часов, за это время из-за неисправного обогревателя там вспыхнул пожар. Приехала женщина уже на пепелище. Выбежать из горящего дома дети не смогли, так как дверь была заперта снаружи.

Сгоревший дом. Фото: СКР по Пермскому краю

Виновную в «Причинении смерти по неосторожности» суд уже наказал на один год и семь месяцев колонии общего режима. Ранее суд уже лишал мать четырех погибших малышей родительских прав в отношении четырех старших детей. Сейчас они воспитываются в приемных семьях. В итоге из восьми детей у горе-матери не осталось ни одного.

Смертельный алкоголь

Минувшей осенью по городам страны прокатилась волна смертельных отравлений алкоголем. Люди покупали подпольный спирт, выпивали его и умирали целыми семьями. 17 ноября в Перми от отравления метанолом тоже скончались сразу пять человек: 58-летний мужчина, его 59-летняя супруга и их 39-летняя дочь. А также знакомые этой семьи: мужчина и его сожительница.

Все умершие жили в одном доме на проспекте Парковом. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

- В случае с отравлением, которое произошло в Перми, нельзя провести параллель с Оренбургом или Тюменью, - пояснил заместитель руководителя регионального Следственного Управления. - В других городах было налажено производство фальсифицированного алкоголя, а у нас нет сведений, что кто-то еще в Перми скончался от этой партии метилового спирта.

Выяснилось, что пятилитровый баллон с жидкостью сомнительного происхождения принес в дом один из родственников погибших. Когда его задержали, мужчина сказал, что приобрел спирт на рынке Гача. Оперативники перешерстили весь рынок, но так ничего и не нашли.

И тогда мужчина сознался, что получил баллон со спиртом в качестве расплаты за выполненную им работу. И решил угостить родных.

Тройное убийство на Койве

Еще одно громкое уголовное дело о тройном убийстве в поселке Бисер находится на завершающей стадии. В июне 57-летний бизнесмен приехал с охотничьим обрезом на берег реки Койвы, где отдыхала его бывшая супруга с семьей своей сестры. Мужчина выпил бутылку водки и начал прицельно палить по людям. Скончались трое, 11-летняя девочка получила ранение плеча, но смогла вызвать полицию и «скорую».

Отвергнутый предприниматель не пощадил даже 11-летнюю девочку и выстрелил в нее. Фото: социальные сети.

- Обвинение подозреваемому предъявлено по статье «Убийство двух и более лиц», - напомнил следователь. - Одновременно дается правовая оценка действиям обвиняемого, причинившего огнестрельное ранение ребенку. Понятно, что это была шальная пуля, но существует понятие и косвенного умысла. Осознавая, что рядом с потерпевшей находится ребенок, мужчина продолжал производить выстрелы.

Вероника Шинкевич была руководителем школы в деревне Старый Бисер. Фото: ВКонтакте.

В ходе следствия бизнесмен - экспертиза признала его вменяемым - вину свою признал и объяснил, что с помощью оружия хотел разрешить затяжной неприязненный конфликт с бывшей супругой.

- Алкоголь в таких случаях оказывает сильное влияние на поведение человека и, хотя он убеждает себя, что может понимать и осознавать свои действия, но нередко сами фигуранты тяжких уголовных дел, протрезвев, говорят: «Что же я наделал? Был бы я в тот момент трезвый, я подумал, прежде чем творить такое и лишать человека жизни», - отметил полковник юстиции.

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