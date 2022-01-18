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Происшествия18 января 2022 16:00

Что стало с подростком, который зарубил родителей и сестру: топ резонансных преступлений в Прикамье, потрясших всю страну

О расследовании самых громких уголовных дел рассказал заместитель руководителя следственного управления СКР по Пермскому краю, полковник юстиции Чингис Мушараев
Алена ОВЧИННИКОВА
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В последнее время немалую часть резонансных преступлений стали совершать несовершеннолетние.

В последнее время немалую часть резонансных преступлений стали совершать несовершеннолетние.

Фото: Андрей МАТЛИН

Конец года – время подводить итоги. Сегодня речь пойдет о громких преступлениях, совершенных в Пермском крае в ушедшем, 2021 году.

О резонансных преступлениях, совершенных в Прикамье в прошлом году, рассказал «КП» заместитель руководителя СУ СКР по Пермскому краю, полковник юстиции Чингис Мушараев.

Подросток, устроивший стрельбу в школе, учится дома

- В последнее время немалую часть громких преступлений стали совершать несовершеннолетние, - говорит Чингис Владимирович. - Отчасти потому, что существовавшие ранее социальные ценности начали замещать новые: культ материальных благ, успеха, известности в соцсетях. Причем иногда удивлять мир подростки стремятся не своими способностями, трудолюбием или спортивными достижениями, а противоправными деяниями. И анализ тех уголовных дел, которые совершались в минувшем году на территории Пермского края, лишний раз это подтверждает.

Заместитель руководителя следственного управления СКР по Пермскому краю полковник юстиции Чингис Мушараев

Заместитель руководителя следственного управления СКР по Пермскому краю полковник юстиции Чингис Мушараев

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Так, в октябре в поселке Сарс 12-летний парень взял ружье отца, пронес его в школу и открыл огонь. Его сумела остановить директор и, к счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

Шестиклассник принес в школу охотничье ружье своего отца. Фото предоставлено жителями поселка

Шестиклассник принес в школу охотничье ружье своего отца. Фото предоставлено жителями поселка

- Этот школьник еще не является субъектом преступления, так как не достиг 14-летнего возраста, - объяснил заместитель руководителя краевого СУ СКР. - Уголовное дело было возбуждено по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Выясняются обстоятельства, почему несовершеннолетний смог беспрепятственно взять и пронести в школу оружие.

Галина Ивановна Зайцева - директор школы. Фото: ПОДСЛУШАНО З-САРС Октябрьский Пермский край

Галина Ивановна Зайцева - директор школы. Фото: ПОДСЛУШАНО З-САРС Октябрьский Пермский край

Парень рос в полной и благополучной семье, но влияние на него оказывали не только родные. Такая модель поведения была навязана школьнику извне: сейчас дети много времени проводят в интернете, играют в «стрелялки» и видят в соцсетях образцы деструктивного поведения. Мальчику была назначена психолого-психиатрическая экспертиза, чтобы установить причину его поступка, но результаты пока не готовы. Сейчас он живет с родителями и находится на домашнем обучении.

Мама школьника, устроившего стрельбу. Фото: ProCHAD

Мама школьника, устроившего стрельбу. Фото: ProCHAD

Еще одно тяжкое преступление, в результате которого погиб 13-летний мальчик, совершил прошлым летом в Перми 17-летний подросток. Ребята дружили: общались, вместе гуляли, играли в компьютерные игры. Обидевшись, подросток взял нож и ударил друга.

17-летний подозреваемый рассказал на следственном эксперименте, как все происходило

17-летний подозреваемый рассказал на следственном эксперименте, как все происходило

- Как правило, многие несовершеннолетние обвиняемые, пытаясь оправдать свои действия, начинают винить во всем потерпевших, якобы это они их обижали или издевались, а противоправные действия стали ответной реакцией, ведь терпеть издевательства было уже невозможно, - говорит Чингис Мушараев. - И чтобы отстоять свои права и интересы, подростки шли на преступление. Истинные мотивы, установленные следователями, чаще всего иные и кроются в поведении, воспитании несовершеннолетних, их повышенной агрессии к другим людям.

Место трагедии. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Место трагедии. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

По уголовному делу об убийстве 13-летнего школьника была проведена экспертиза, в ходе которой обвиняемый был признан вменяемым. Сейчас дело готовится к передаче в суд, виновному может грозить до 10 лет лишения свободы, с учетом его несовершеннолетнего возраста.

Убитый в Перми мальчик был единственным сыном у своих родителей. Фото предоставили знакомые семьи.

Убитый в Перми мальчик был единственным сыном у своих родителей. Фото предоставили знакомые семьи.

«Мне все надоело. Хочу делать, что хочу»

Еще одно жестокое тройное убийство совершил в прошлом году 16-летний школьник из поселка Октябрьский. Он хладнокровно зарубил родителей и младшую сестру.

Этой дружной семьи не стало. Фото: соцсети.

Этой дружной семьи не стало. Фото: соцсети.

- Комиссионная судебно-психиатрическая экспертиза пришла к выводу, что у ребенка психическое заболевание, которое и вылилось в зверское убийство, - говорит Чингис Владимирович. - То есть парень был болен с самого рождения, но ни разу ни он, ни родители за психиатрической помощью не обращались. Причем подросток далеко неглупый: неплохо учился в образовательной и музыкальной школах, никакого булинга или противоправных действий по отношению к нему совершено не было.

Подросток был гордостью школы искусств. Фото: соцсети

Подросток был гордостью школы искусств. Фото: соцсети

В ходе следствия причиной, побудившей его на преступление, подросток назвал свою семью. Якобы сестра подтрунивала над ним, а родители постоянно доставали и делали замечания. Спусковым крючком к совершению тройного убийства стал прогул. В тот день подросток без какой-либо причины не пошел в школу. Мама пришла с работы, проверила «Эпос», увидела там «энки» и начала предъявлять претензии.

- А мне все это надоело, и я хочу делать то, что я хочу, а семья мои права попирала, - объяснял на допросе следователям несовершеннолетний убийца. Осенью суд отправил его на принудительное лечение.

Тонут и гибнут в пожарах

- Преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних, находятся у нас на особом контроле, - уточняет Чингис Мушараев. - В прошлом году таких резонансных случаев было несколько.

К примеру, в Чернушинском районе бабушка убила свою новорожденную внучку, залив ей в рот уксусную кислоту. Ребенка нашли в коробке возле мусорных контейнеров в новогодние праздники. Сначала предполагали, что убийство совершила мать ребенка, но в ходе следствия выяснилось, что сделала это бабушка. Главный мотив - материальные затруднения и нежелание кормить лишний рот. Бабушка жила в крохотной «однушке» со своей взрослой дочерью и двумя ее детьми-школьниками. А из доходов - одна только пенсия. Мать ребенка нигде не работала и на учет по беременности не встала.

Виновную приговорили к 12 годам в колонии общего режима.

Еще две беды, которые нередко становятся причиной гибели несовершеннолетних, - это пожары и водоемы.

- Если говорить о конкретных уголовных делах, то в производстве у нас сейчас находится дело о пожаре в частном доме в Оханском районе, где сгорели двое детей из многодетной семьи, - напомнил наш собеседник. - Семья, где произошла трагедия, положительная. Отец в день пожара был на вахте, а мама успела вынести из горящего дома только младшего ребенка. Возгорание началось из-за короткого замыкания, сейчас следствие выясняет, кто монтировал в сгоревшем доме проводку.

В огне в частном доме погибли двое мальчиков. Фото: семейный архив.

В огне в частном доме погибли двое мальчиков. Фото: семейный архив.

Наказание за еще одно аналогичное преступление - пожар, в котором заживо сгорели четверо малышей, уже назначено. Трагедия случилась прошлой весной в поселке Утес в Чусовском районе. 33-летняя мать, которая жила за счет детских пособий и неоднократно привлекалась к ответственности за ненадлежащее воспитание детей, уехала в Чусовой, в гости к знакомому.

Дома она отсутствовала несколько часов, за это время из-за неисправного обогревателя там вспыхнул пожар. Приехала женщина уже на пепелище. Выбежать из горящего дома дети не смогли, так как дверь была заперта снаружи.

Сгоревший дом. Фото: СКР по Пермскому краю

Сгоревший дом. Фото: СКР по Пермскому краю

Виновную в «Причинении смерти по неосторожности» суд уже наказал на один год и семь месяцев колонии общего режима. Ранее суд уже лишал мать четырех погибших малышей родительских прав в отношении четырех старших детей. Сейчас они воспитываются в приемных семьях. В итоге из восьми детей у горе-матери не осталось ни одного.

Смертельный алкоголь

Минувшей осенью по городам страны прокатилась волна смертельных отравлений алкоголем. Люди покупали подпольный спирт, выпивали его и умирали целыми семьями. 17 ноября в Перми от отравления метанолом тоже скончались сразу пять человек: 58-летний мужчина, его 59-летняя супруга и их 39-летняя дочь. А также знакомые этой семьи: мужчина и его сожительница.

Все умершие жили в одном доме на проспекте Парковом.

Все умершие жили в одном доме на проспекте Парковом.

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

- В случае с отравлением, которое произошло в Перми, нельзя провести параллель с Оренбургом или Тюменью, - пояснил заместитель руководителя регионального Следственного Управления. - В других городах было налажено производство фальсифицированного алкоголя, а у нас нет сведений, что кто-то еще в Перми скончался от этой партии метилового спирта.

Выяснилось, что пятилитровый баллон с жидкостью сомнительного происхождения принес в дом один из родственников погибших. Когда его задержали, мужчина сказал, что приобрел спирт на рынке Гача. Оперативники перешерстили весь рынок, но так ничего и не нашли.

И тогда мужчина сознался, что получил баллон со спиртом в качестве расплаты за выполненную им работу. И решил угостить родных.

Тройное убийство на Койве

Еще одно громкое уголовное дело о тройном убийстве в поселке Бисер находится на завершающей стадии. В июне 57-летний бизнесмен приехал с охотничьим обрезом на берег реки Койвы, где отдыхала его бывшая супруга с семьей своей сестры. Мужчина выпил бутылку водки и начал прицельно палить по людям. Скончались трое, 11-летняя девочка получила ранение плеча, но смогла вызвать полицию и «скорую».

Отвергнутый предприниматель не пощадил даже 11-летнюю девочку и выстрелил в нее. Фото: социальные сети.

Отвергнутый предприниматель не пощадил даже 11-летнюю девочку и выстрелил в нее. Фото: социальные сети.

- Обвинение подозреваемому предъявлено по статье «Убийство двух и более лиц», - напомнил следователь. - Одновременно дается правовая оценка действиям обвиняемого, причинившего огнестрельное ранение ребенку. Понятно, что это была шальная пуля, но существует понятие и косвенного умысла. Осознавая, что рядом с потерпевшей находится ребенок, мужчина продолжал производить выстрелы.

Вероника Шинкевич была руководителем школы в деревне Старый Бисер. Фото: ВКонтакте.

Вероника Шинкевич была руководителем школы в деревне Старый Бисер. Фото: ВКонтакте.

В ходе следствия бизнесмен - экспертиза признала его вменяемым - вину свою признал и объяснил, что с помощью оружия хотел разрешить затяжной неприязненный конфликт с бывшей супругой.

- Алкоголь в таких случаях оказывает сильное влияние на поведение человека и, хотя он убеждает себя, что может понимать и осознавать свои действия, но нередко сами фигуранты тяжких уголовных дел, протрезвев, говорят: «Что же я наделал? Был бы я в тот момент трезвый, я подумал, прежде чем творить такое и лишать человека жизни», - отметил полковник юстиции.

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