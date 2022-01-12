Ужасная смерть: Стало известно, как умер 27-летний пермяк, пропавший в новогоднюю ночь

Сергей погиб в новогоднюю ночь. Фото: соцсети.

В Перми спустя 11 дней после исчезновения был найден 27-летний Сергей Н. Молодого мужчину обнаружили погибшим.

Сергей пропал в новогоднюю ночь, 31 декабря. Как стало известно «КП», он пришел на эспланаду, к главной городской елке и после этого пропал.

Родственники обратились в полицию с заявление, а также к волонтерам. На 11-е сутки после исчезновения мужчину обнаружили в вентиляционной шахте строящегося на улице Петропавловская, 73а здания многофункционального центра «Эспланада».

Чтобы достать его, потребовалась помощь спасателей. Они подняли тело из шахты и передали полицейским.

- Пока неизвестно, зачем Сергей зашел в строящееся здание, - сказал источник «КП», - Одна из его дверей была открыта, он вошел внутрь, поднялся на верх и упал в шахту. Внутри темно, возможно заблудился и случайно оступился. Точную причину смерти будут выяснять эксперты. У Сергея осталась мама, которая живет в Свердловской области.

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