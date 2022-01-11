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Общество11 января 2022 15:05

В Перми нашли мертвым пропавшего 27-летнего молодого человека

Он пропала под самый Новый год
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Сергей Н. Фото из соцсетей

Сергей Н. Фото из соцсетей

Пропавшего под Новый год 27-летнего Сергея Н. нашли мертвым. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой.

Напомним, 27-летний Сергей пропал 31 декабря. В этот день молодой человек вышел из дома по улице Сеченова в Дзержинском районе Перми и исчез. Почти две недели его искали волонтеры, полицейские и родственники, но, к сожалению, 11 января поисковики сообщили грустную весть.

Что стало причиной смерти молодого мужчины, пока не сообщается. В ближайшее время будет известна предварительная версия его гибели.

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