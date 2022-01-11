«Пожалуйста, помогите найти брата». В Перми бесследно исчез молодой вахтовик из Забайкалья

Антон Корытников приехал в Пермь в мае 2021 года. Фото из личного архива семьи

Уже больше недели 30-летний Антон Корытников, приехавший на заработки в Пермь, не выходит на связь с родственниками. В последнем разговоре с родными молодой человек сказал, что его выгнали с работы, попросил перевести ему 100 рублей на хлеб и больше на связь не выходил. Поисками Антона занимается его старший брат Александр, но проблема в том, что сам он живет в Глазове и приехать в Пермь не может.

- Мы родились в небольшом поселке Чернышевск Забайкальского края, - рассказывает Александр.- В детстве потеряли родителей и попали на воспитание в разные семьи, но нас это не отдалило. Мы каждый день виделись, общались, гуляли, в общем постоянно были вместе. Но когда повзрослели, у каждого, естественно, началась своя жизнь. В 2010 я перебрался в город Глазов, а Антон остался в Чернышевске.

Семейное фото. Антон (на фото слева) и Александр. Фото из личного архива семьи

Несмотря на огромное расстояние, связь друг с другом братья не потеряли - часто переписывались и созванивались. А в 2018 Антон решил приехать к брату в Глазов.

- Я помог ему с жильем, работой и несколько лет он жил здесь, - вспоминает Александр. - А в середине мая 2021 Антон сказал, что собирается поехать на заработки в Пермь. Не знаю, что его тут не устраивало, может, захотел взрослой самостоятельной жизни? Как бы то ни было, 18 мая он уехал. Несколько раз в неделю мы с ним созванивались и переписывались в соцсетях. Он говорил, что работает на стройке, что ему дали комнату в общежитии, с деньгами проблем нет и в целом его все устраивает, поэтому я за него не беспокоился. А 3 января он позвонил тете и попросил 100 рублей на хлеб. Она ему перевела и после этого он перестал выходить на связь. Не понимаю, почему он не позвонил мне? Я ему несколько раз говорил, что если что-то пойдет не так, возвращайся. А теперь я даже не знаю, что и думать.

Антон на стройке. Фото из личного архива семьи

По словам Александра, его брат никогда не говорил ни адрес общежития, ни название компании, в которой работает, а в Перми ни родственников, ни знакомых у Александра нет.

- Пока ищу своими силами, пишу его друзьям ВКонтакте, звоню знакомым знакомых, но, думаю, на днях пойду писать заявление в полицию. Пожалуйста, помогите найти брата, - обратился к пермякам Александр.

Всех, кто знает какую-либо информацию об Антоне, Александр просит писать ему на страницу в социальной сети.

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