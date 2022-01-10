Родные верят, что они живы: пять пермяков, которых до сих пор ищут

Эти люди ушли из дома и не вернулись.

В Пермском крае в минувшем году и в первые дни новогодних праздников пропали люди. Их родственники очень переживают, они верят, что их родные найдутся. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерам с просьбой помочь разыскать их близких. Мы с вами тоже можем помочь сделать доброе дело, приглядитесь в лица людей на улице, магазине, возможно в них вы узнаете пропавших. Публикуем фото и приметы лишь некоторых из них.

Сергей Немилостивый.

Сергей Максимович Немилостивый

31 декабря 2021 года в Перми пропал 27-летний Сергей Максимович Немилостивый. Мужчина вышел из дома по улице Сеченова в Дзержинском районе Перми и обратно не вернулся.

Приметы: на вид 27 лет, рост 160-174 см., худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет: пуховик темно-синего цвета, черная шапка, черные ботинки.

Андрей Климов.

Андрей Климов

Пропал 16-летний Андрей Климов из Верещагино. Подросток ушел из дома по улице Калинина 8 января, и почти сутки о его местонахождении родные ничего не знают. Ситуация осложняется еще и тем, что парень нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 180 см., худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые.

Был одет: темно-синяя утепленная куртка, олимпийка с капюшоном и спортивные штаны черного цвета, черная шапка с помпоном.

Инга Ситникова.

Инга Ситникова

В Перми продолжаются поиски 42-летней Инги Ситниковой. 11 января 2020 года во время прогулки на территории психиатрического центра в Орджоникидзевском районе она спряталась, а когда все зашли - незаметно вышла с территории. Сотрудники, недосчитавшись пациентки, бросились ее искать, но Инги нигде не было.

О женщине известно, что она родилась в Кунгурском районе, окончила 10 классов, педагогический институт, по профессии учитель начальных классов. Вышла замуж за москвича и уехала с ним в столицу. Работала там секретарем, диспетчером такси. В 2017 стала вести себя неадекватно. Муж определил ее в психиатрическую больницу, она прошла лечение, а потом переехала в Березники. Спустя какое-то время снова оказалась в психиатрическом учреждении. С конца прошлого года

Инга Ситникова находилась на лечении в клинике и не отпускала мыль, что ей нужно вернуться в Москву.

Приметы женщины: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы. Была одета в рыжую дубленку и белую шапку.

Анна Стерлягова.

Анна Стерлягова

Продолжаются поиски 21-летней Анны Стерляговой. Девушка ушла из дома в Закамске поздно вечером 28 ноября и пропала.

Знакомые Анны рассказали, что последнее время у нее было непростое эмоциональное состояние. Около месяца назад девушка пыталась свести счеты с жизнью, ее спасла мама, которая вовремя пришла домой.

28 ноября Анна зашла к своему молодому человеку, а позже вернулась домой. Это зафиксировали камеры наблюдения, которые расположены на высотке напротив ее дома. В квартире она была с младшим братом. Вечером, когда мальчик уснул, девушка ушла из дома и пропала. Куда ушла Анна - неизвестно, но, вероятнее всего, девушка ушла в лес, потому что главная дорога в город фиксируется камерами наблюдения, на которые Анна больше не попала.

Приметы Анны Стерляговой: рост 176 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.

Была одета в темно-серый пуховик, черные ботинки, серую вязаную шапку и серый шарф. Если у вас есть информация об Анне, позвоните по телефонам: 102 – полиция, 112 – ЕДДС, +7(342)241-36-40 – БРНС.

Андрей Гуляев.

Гуляев Андрей

В Пермском крае пропал 36-летний Андрей Гуляев. 2 декабря он вышел из дома в Оханске с тех пор его место нахождения неизвестно. Может находиться в любом районе края.

Приметы пропавшего: На вид 35 лет, рост 170 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза серо-зеленые.

Если у вас есть информация о пропавших, позвоните по телефонам: 102 – полиция, 112 – ЕДДС, +7(342)241-36-40 – Бюро регистрации несчастных случаев или по телефонам волонтеров поисковых отрядов.

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