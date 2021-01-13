В Перми продолжаются поиски 42-летней Инги Ситниковой. К ее поискам подключились волонтеры. 11 января во время прогулки на территории психиатрического центра в Орджоникидзевском районе она спряталась, а когда все зашли - незаметно вышла с территории. Сотрудники, недосчитавшись пациентки, бросились ее искать, но Инги нигде не было.О женщине известно, что она родилась в Кунгурском районе, окончила 10 классов, педагогический институт, по профессии учитель начальных классов. Вышла замуж за москвича и уехала с ним в столицу. Работала там секретарем, диспетчером такси. В 2017 стала вести себя неадекватно. Муж определил ее в психиатрическую больницу, она прошла лечение, а потом переехала в Березники. Спустя какое-то время снова оказалась в психиатрическом учреждении. С конца прошлого года Инга Ситникова находилась на лечении в клинике и не отпускала мыль, что ей нужно вернуться в Москву.Приметы женщины: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы. Была одета в рыжую дубленку и белую шапку.Инга Александровна нуждается в медикаментозном лечении, возможны провалы в памяти. Если у вас есть информация о местонахождении Инги Ситниковой, сообщите по телефонам: 102 - полиция, 112 - ЕДДС, 8-922-31-41-112 - волонтеры.ЧИТАТЬ ТАКЖЕВ Перми из дома-интерната пропала женщинаВолонтеры просят распространить о ней информацию (подробнее...)