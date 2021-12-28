«Завербовали сектанты». Пропавшего больше полугода назад 19-летнего студента из Прикамья нашли мертвым

Вадим. Фото предоставлено родственниками

Почти восемь месяцев родные 19-летнего студента из Пермского края Вадима Ш. ждали, что он все же вернется домой. Но, к несчастью, чуда не произошло. Как рассказали родственники, в середине декабря молодого человека нашли погибшим под окнами 22-этажного дома в Ростове-на-Дону. По версии следствия, молодой человек покончил с собой. Родители не спорят с официальной позицией силовиков и верят, что их сын сам ушел из жизни, однако, по их мнению, толкнуть на суицид парня могли не личные проблемы или неразделенная любовь, а секта.

«Папа, я завтра приеду»

Напомним, 19-летний Вадим родился и вырос в Барде. После школы он поступил в филиал Пермского политехнического университета, расположенный в Чайковском. Там он снял квартиру. А на праздники и в выходные студент приезжал к семье в родную Барду. Обычно о своем приезде он предупреждал за день. Договаривался с попутчиками в социальных сетях и с ними вместе добирался до дома.

29 апреля Вадим позвонил родным и сказал, что завтра выезжает. Но в назначенный день студент не приехал, а когда родители стали ему звонить, телефон был недоступен. Тогда родные еще не подозревали, что накануне они в последний раз слышали голос сына. На следующий день родители Вадима обратились в полицию и к волонтерам. Через несколько дней фотография студента была опубликована в десятках пермских пабликов и в отделах полиции - начались поиски.

Бросил институт

Пока Вадима искали волонтеры и оперативники, его поисками самостоятельно занимались и родственники. Им удалось выяснить, что еще за долго до исчезновения Вадим перестал ходить на учебу, но, по неизвестной причине, скрыл это от родных.

- Однокурсники рассказали, что он перестал выходить на учебы с января - за 4 месяца до исчезновения, - рассказывают родственники. - Никому ничего не говорил. А 2 мая он попал на одну из камер видеонаблюдения в Саратове. Вадим зашел в местное отделение банка и снял 50 тысяч, которые были у него на сберкнижке, - эти деньги в качестве подарка на совершеннолетие ему подарила бабушка. Он снял все до копеечки.

По словам отца, Вадим учился на отлично. Фото предоставлено родственниками студента

При этом, по словам родственников, Вадим постоянно сидел в Telegram. Родные писали ему, но он не просто не отвечал на их сообщения - он их даже не читал. В конце июня отцу Вадима позвонили из полиции и сказали, что его сына нашли в Краснодарском крае.

- С молодым человеком, находившимся в розыске, разговаривал сотрудник полиции. С него взяли объяснения, убедились, что его жизни и здоровью ничего не угрожает, и на этом основании прекратили розыск. Сообщать о своем местонахождении родственникам молодой человек отказался, - рассказали в МВД по Краснодарскому краю.

Оставил предсмертную записку

- Нам сказали, что он живет у какой-то женщины, работает. Но ни места работы, ни адреса проживания не сказали, - вспоминают родственники. - Отправили его фото и номер сотового телефона. Сначала он не брал трубку, а потом его телефон стал вновь недоступен. Он ведь у нас домашний парень, никогда за пределы Пермского края не выезжал. Учился на отлично, зачем ему было бросать институт и мотаться по стране? Думаем, он связался с кем-то, и его завербовали в секту.

Вадим оставил предсмертную записку, в ней он говорит о том, что мир прогнил изнутри, а также начертил гексаграмму – шестиконечную звезду. Вероятнее всего, родные так доподлинно и не узнают, из-за чего их сын покончил с собой.

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