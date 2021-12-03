«Месяц назад мама спасла от самоубийства». Подробности исчезновения 21-летней девушки

Анна Стерлягова пропала 28 ноября. Фото: личная страница ВКонтакте.

В Перми в Закамске продолжаются поиски 21-летней Анны Стерляговой. Девушка ушла из дома поздно вечером 28 ноября и пропала.

Знакомые Анны рассказали, что последнее время у нее было непростое эмоциональное состояние. Около месяца назад девушка пыталась свести счеты с жизнью, ее спасла мама, которая вовремя пришла домой.

28 ноября Анна зашла к своему молодому человеку, а позже вернулась домой. Это зафиксировали камеры наблюдения, которые расположены на высотке напротив ее дома. В квартире она была с младшим братом. Вечером, когда мальчик уснул, девушка ушла из дома и пропала. Куда ушла Анна - неизвестно, но, вероятнее всего, девушка ушла в лес, потому что главная дорога в город фиксируется камерами наблюдения, на которые Анна больше не попала.

Родственники Анны говорят, что она общительная, жизнерадостная, всегда приходила на помощь всем, кому это необходимо.

- Аня хорошо училась, закончила школу, поступила в университет на географа, мы оба с ней ушли в науки о Земле, - говорит ее троюродный брат. - Любит путешествовать, открывать новые горизонты, дома не сидела, всегда где-то путешествовала.

Волонтеры поискового отряда «Регион 59» объявили сбор на поиски Анны 4 декабря в 12:00. Место сбора: улица Сокольская 114, Кировский район Перми.

Если вы готовы присоединиться к поискам в городе и в лесу, одевайтесь по погоде. Обязательны светоотражающий жилет или яркая деталь на одежде, фонари, полностью заряженный телефон, пауэр банк, маски, перчатки. С собой возьмите воду питьевая (чай, кофе), перекус.

Приметы Анны Стерляговой: рост 176 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.

Была одета в темно-серый пуховик, черные ботинки, серую вязаную шапку и серый шарф. Если у вас есть информация об Анне, позвоните по телефонам: 02, 102 – полиция, 112 – ЕДДС, +7(342)241-36-40 – БРНС, 8-958-244-12-84- Инфорг Юлия.