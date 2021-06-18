Этой осенью электрички между Пермью I и Пермью II не вернут

Сроки открытия движения электричек пока не определены Фото: архив "КП"

«Трамвайное движение между станциями Пермь I и Пермь II на данный момент не планируется, планируем открыть железнодорожные пути», - эта фраза, сказанная на днях министром транспорта Пермского края Андреем Алякринским, обнадежила пермяков. Особенно тех, кто живет в Орджоникидзевском районе и до сих пор тяжело переживает отсутствие электричек на этом перегоне.

«Фарш невозможно прокрутить назад»

Напомним, движение поездов и электричек между Пермью I и Пермью II прекратилось в январе 2020 года по инициативе бывшего губернатора Максима Решетникова. Экс-глава Прикамья планировал открыть жителям прямой доступ на набережную, а вместо электричек пустить скоростной трамвай.

Приказ о закрытии участка железнодорожных путей был подписан федеральным Минтрансом. Как объяснили тогда в ведомстве, краевые власти обосновали просьбу снижением частоты грузовых и пассажирских поездов, большими затратами РЖД по содержанию железнодорожной инфраструктуры и низким пассажиропотоком на пригородных электричках. Кстати, по данным Пермской пригородной компании, тогда ежедневно электричками пользовались 2,5 тысячи человек.

Пермяки протестовали против отмены электрички. Но решение было принято.

Спустя две недели после закрытия железнодорожных путей Максим Решетников покинул губернаторский пост. Но, как известно, «фарш невозможно прокрутить назад». И хотя новый глава региона не исключал возможности возвращения электричек, просто взять и отменить решение, принятое Минтрансом, было невозможно. Требовалось найти какой-то иной выход. Им стала идея «наземного метро».

«Наземное метро»

В декабре прошлого года было подписано соглашение между ОАО «РЖД» и Пермским краем. Оно предусматривало создание кольцевого пригородного движения – «наземного метро».

«Это дает нам понимание к дальнейшему размышлению относительно участка Пермь I – Пермь II… Нам это позволит сделать город более комфортным, поскольку мы понимаем, что город очень протяженный, а кольцевой радиус после Москвы - вторая уникальная технология. Это кольцевое движение, соединяющее два берега Камы», - сообщил тогда Дмитрий Махонин в своем Instagram. Таким образом, предполагалось, что восстановленный участок Пермь I – Пермь II войдет в состав «наземного метро».

И вот 17 июня депутаты Законодательного собрания поддержали поправки в бюджет, предложенные губернатором. Деньги, предназначенные на создание линии скоростного трамвая между Пермью I и Пермью II, перераспределили на строительство высоких платформ на железнодорожных станциях «Ул. Попова» и «Станция Пермь I». То есть как раз на тех, что будут находиться на восстановленном участке движения электричек.

Кое-кто уже поспешил заявить, что электрички будут вновь запущены уже осенью. Но на самом деле, осенью только будет определена дата открытия участка Пермь I – Пермь II. Сейчас все еще идут переговоры.

- Сроки открытия участка для железнодорожного сообщения пока не определены, - рассказали «Комсомолке» в министерстве транспорта Пермского края. - Власти Пермского края в настоящий момент прорабатывают вопрос о восстановлении движения на участке. Дата открытия будет понятна после урегулирования всех сопутствующих вопросов.