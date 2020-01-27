Как будут ходить поезда и электрички после закрытия участка Пермь-I -Пермь-II

В полночь понедельника, 27 января, закрылось движение поездов и электричек на участке между Пермь-I и Пермь-II.

Напомним, приказ о закрытии железнодорожных путей на участке между станциями Пермь-I и Пермь-II Министерство транспорта России подписало еще 24 декабря. Но конкретные сроки, когда именно движение поездов и электричек по этому участку будет закрыто, должны были решить в РЖД.

Решение принималось ровно месяц. За это время пермяки, которые пользуются электричками, написали несколько обращений с требованием не закрывать горнозаводскую ветку. Они считают, что ликвидация движения электричек на этом участке усложнит жителям Орджоникидзевского и Мотовилихинского районов возможность добираться до центра города.

Группа пермяков даже провела флеш-моб – прокатились на последней электричке, прошедшей по маршруту Пермь-II – Пермь-I.

- Теперь все перевозки со стороны главного направления будут осуществляться до конечной станции Пермь-II, а со стороны Горнозаводского направления - до Перми-I, - сообщил «Комсомолке» пресс-секретарь министерства транспорта Пермского края Андрей Федосеев.

Поезда пойдут в обход

В Свердловском отделении РЖД рассказали, как теперь пойдут поезда по горнозаводской ветке.

Электрички углеуральского и чусовского направлений будут ходить до станции Пермь-I и отправляться обратно с нее же.

Маршрут Городской электрички поделится пополам: поезда будут курсировать от станции Оверята до Перми-II и обратно, а также от Перми-I до Левшино и Голованово.

Пассажирские поезда Москва - Новый Уренгой «Ямал» и Москва – Приобье «Северный Урал» будут ходить по правому берегу Камы – через Верещагино, Менделеево, Пермь-Сортировочная, Левшино, Чусовская, не заходя на Пермь-II.

Вместо электричек – автобусы

Краевые власти собрались заменить железнодорожное движение вдоль набережной Камы скоростным трамваем. Но трамвайные пути, по планам, должны появиться в 2022 году.

Поэтому пока пассажиры, приехавшие на электричке на Пермь-1, могут добираться до центра города только на автобусах.

Автобус №2 «Пермь-II - Пермь-I» соединяет два вокзала с двумя остановками – «ЦУМ» и «Улица Попова». Микроавтобусы отправляются от железнодорожного вокзала «Пермь-I».

Автобусы №51 «Пермь-1 - ЦУМ» отправляются от Речного вокзала. Микроавтобусы идут по маршруту: магазин «Речник», «Пермь-1», сквер им. Решетникова, Художественная галерея, улица Советская, ЦУМ.

- С понедельника мы в два раза увеличили количество автобусов на маршрутах №2 и №51, - сообщил глава Перми Дмитрий Самойлов. - До этого дня на них работало по 5 машин, стало по 10. Также принято решение со вторника еще увеличить их количество: поскольку пиковая нагрузка приходится на утро – на Пермь-I прибывает порядка 600 пассажиров, - вывозить людей будет 20-25 автобусов. Департамент дорог и транспорта будет в ручном режиме корректировать графики и количество автобусов.

Также часть рейсов автобусного маршрута №3 «Пермь-1 – микрорайон Нагорный» приурочены к прибытию электричек. Эти автобусы ходят до остановки на улице Советская рядом с заводом им. Шпагина. Остальные автобусы маршрута №3 идут только до остановки «Сквер им. Решетникова».

- Мы договорились с городской администрацией о том, что при предъявлении билета на пригородный железнодорожный транспорт проезд для пассажиров маршрутов №2, 3 и 51 является бесплатным, - сообщил министр транспорта Пермского края Николай Уханов.

Также у части автобусов №77 маршрут продлен до вокзала станции «Левшино». А со второго квартала 2020 года в Орджоникидзевском районе планируется организовать дополнительный автобусный маршрут № 24 «Автопарк-Площадь Дружбы» для разгрузки автобусов, соединяющих микрорайоны Голованово и Левшино с центром Перми.