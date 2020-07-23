2020-07-23T14:18:07+03:00
Общество

Пермякам пообещали скоростное метро. Наземное

В Закамск и Краснокамск собираются пустить "Ласточки"
Андрей МАТЛИН
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"Ласточка" даже выглядит стремительной. Фото: краевое правительство."Ласточка" даже выглядит стремительной. Фото: краевое правительство.
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- В столице Прикамья фактически будет создано скоростное наземное метро, - это заявление главы региона Дмитрия Махонина, процитированное на официальном сайте краевого правительства, наверняка всколыхнуло ностальгические чувства многих пермяков. В свое время они чувствовали себя обделенными: считалось, что как только город станет миллионником, ему положен метрополитен. Но метро в Перми так и не появилось.

Фото: Константин Чернов.

Фото: Константин Чернов.

Известно: под землей нет пробок, поезд может там разогнаться. И как только до отдаленной территории прокладывают линию метрополитена, она сразу становится «почти центром».

В Перми решили попытаться «приблизить» две таких территории – микрорайон Закамск и город Краснокамск. Для чего пустить туда скоростные комфортабельные «Ласточки».

Но возникли две проблемы. До Закамска нет путей, которые бы принадлежали РЖД. Но они есть у Пермского порохового завода. Краевые власти сообщили: они договорились с пороховщиками, что те передадут свою ветку железнодорожникам, если им гарантируют перевозку производственных грузов.

На краснокамском направлении возникла другая проблема: до станции Оверята придется делать крюк, да и поезда там замедляют ход.

Маршрут «Пермь II – Краснокамск» спрямят

В июне железнодорожники совершили пробный заезд на «Ласточке» до Краснокамска через Оверята. Получилось – 50 минут. Не слишком большой выигрыш: на маршрутном такси иногда удается доехать до Перми чуть ли не быстрее. Выход предложили такой: до конца года пустить «Ласточку» от Перми II до Краснокамска через Оверята. А в дальнейшем построить железнодорожный обход в этом месте. Тогда, по расчетам, время в пути из конца в конец сократится до 35 минут.

Со временем в Краснокамске обещают также возвести объединенный железнодорожно-автобусный вокзал – транспортно-пересадочный узел.

Где будет останавливаться «Ласточка» до Закамска?

Предполагается, что скоростная электричка из Закамска до станции Пермь II будет отправляться с остановки «Химградская». Ее планируют построить в начале этой улицы. Пройдя совсем немного по рельсам порохового завода вдоль Химградской, «Ласточка» затормозит на остановке «Ласьвинская» - в районе пересечения Химградской и Ласьвинской. Здесь будет удобнее сесть в электричку многим из тех, кто живет в дальней части Закамска. Затем поезд пойдет вдоль улицы Магистральная и остановится на пересечении с улицей Сысольской в самом начале микрорайона Закамск. Остановка так и будет называться «Сысольская». Затем путь электрички будет лежать мимо микрорайона Водники до автомобильной развязки. Здесь появится остановка «Светлогорская». Дальше «Ласточка» пойдет уже по путям РЖД и, возможно, будет останавливаться в микрорайонах Железнодорожный и Пролетарский. Остановочные комплексы там уже есть.

Жителям Закамска пообещали, что курсировать на этом маршруте ежедневно будут 6 электропоездов. Когда же все-таки в сторону Закамска побегут первые «Ласточки»?

- Специалисты должны разработать дорожную карту и финансовую модель, и уже после этого будут определены сроки и объемы финансирования, - единственное, что сообщили в краевом правительстве.

«Ласточкой» из Оверят в Голованово

В краевом правительстве рассматривают и третий маршрут пермского метро.

- Сейчас разрабатывается проект запуска в правобережной части Перми электропоездов сообщением Голованово – Пермь-Сортировочная – Оверята, где ранее пригородное сообщение не осуществлялось, - сообщили в Минтрансе.

Других подробностей пока нет. Но можно предположить, что для этого маршрута придется профинансировать строительство еще одного железнодорожного моста через Каму, ближе к Голованово.

Напомним, сейчас «Ласточки» ездят в Пермском крае по двум маршрутам: из Перми в Верещагино и из Перми до Кишерти, а с 9 декабря они соединяет Пермь с Екатеринбургом - это направление временно приостановлено из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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