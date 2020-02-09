Митинг против отмены электричек прошел в Перми
В воскресенье, 9 февраля в Перми прошел митинг против закрытия участка железной дороги между станциями Пермь I и Пермь II. Не смотря на морозную погоду, возле сквера у Оперного театра собралось немало пермяков. Большинство из них специально приехали на электричке от станции Левшино до Перми I и потом пешком дошли до места проведения санкционированного митинга.
- На акции была принята резолюция, которую мы передадим чиновникам, - сообщили организаторы. - Мы требуем исполнить волю пермяков, инициировать пересмотр принятых решений, поскольку они существенно ухудшают качество жизни людей и негативно влияют на городскую инфраструктуру. Мы требуем остановить реализацию транспортной реформы в Перми , переосмыслить ее содержание и обсудить концепцию реформы с горожанами и специалистами.
До принятия согласованного варианта митингующие потребовали отложить повышение оплаты проезда и возобновить движение электричек на перегоне между станциями Пермь I и Пермь II.
ИСТОЧНИК KP.RU