2020-02-09T15:37:29+03:00
Общество

Митинг против отмены электричек прошел в Перми

Не смотря на морозную погоду, высказать свою позицию, собралось немало пермяков
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: группа ВКонтакте "9.02 Митинг: сохраним электричку и проезд 20 руб"Фото: группа ВКонтакте "9.02 Митинг: сохраним электричку и проезд 20 руб"
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В воскресенье, 9 февраля в Перми прошел митинг против закрытия участка железной дороги между станциями Пермь I и Пермь II. Не смотря на морозную погоду, возле сквера у Оперного театра собралось немало пермяков. Большинство из них специально приехали на электричке от станции Левшино до Перми I и потом пешком дошли до места проведения санкционированного митинга.

- На акции была принята резолюция, которую мы передадим чиновникам, - сообщили организаторы. - Мы требуем исполнить волю пермяков, инициировать пересмотр принятых решений, поскольку они существенно ухудшают качество жизни людей и негативно влияют на городскую инфраструктуру. Мы требуем остановить реализацию транспортной реформы в Перми , переосмыслить ее содержание и обсудить концепцию реформы с горожанами и специалистами.

До принятия согласованного варианта митингующие потребовали отложить повышение оплаты проезда и возобновить движение электричек на перегоне между станциями Пермь I и Пермь II.

ИСТОЧНИК KP.RU

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