Руководство «Амкара» показало, как выглядит новая эмблема клуба

"Амкар" вернулся! Фото: Григорий СЕРЕДКИН

«Амкар» возвращается на футбольное поле! Клуб завершил процедуру возрождения и почти три года спустя возвращает себе статус профессионального футбольного клуба. Со следующего сезона «красно-черные» смогут выступить в ПФЛ — третьей по силе лиге российской футбольной иерархии.

В четверг президент клуба Валерий Чупраков провел первую пресс-конференцию, на которой представил главного тренера команды – им назначен Рустем Хузин. В прошедшем сезоне он возглавлял ФК «Звезда», под его руководством пермяки заняли 6 место турнирной таблицы группы «4» ПФЛ.

Чупраков Валерий президент ФК "Амкар - Пермь" Фото: Григорий СЕРЕДКИН

Вместе с Рустемом Хузиным в тренерский штаб ФК «Амкар» вошли бывшие амкаровцы Дмитрий Белоруков и Иван Черенчиков.

Журналистам показали и эмблему возрожденной команды.

Хузин Рустэм главный тренер ФК "Амкар - Пермь" Фото: Григорий СЕРЕДКИН

- Эмблема состоит из 11 полос, что значит 11 игроков, - рассказал разработчик логотипа Дмитрий Кучев. - Внизу расположился пятиугольник, который во всех культурах символизирует футбольный мяч. В центре - большая буква «А» - первая буква нашего клуба».

Новая эмблема клуба Фото: Григорий СЕРЕДКИН

Также в основу эмблемы клуба заложены достопримечательности города:

- При создании мы вдохновились и образами пермских достопримечательностей, - объяснил Дмитрий. - Например, здесь можно увидеть образ Спасо-Преображенского собора. По бокам логотипа заводские трубы - как один из символов промышленного города. Тенденция минимализма в логотипах пошла от глобализации. Все футбольные клубы ищут способы представлять себя всему миру. Логотипы, которые похожи на герб города устаревают. В тренде - простые и понятные образы.

С возращением "Амкар" Фото: Григорий СЕРЕДКИН

Сейчас возрожденный клуб занимается комплектацией состава и подготовкой к возвращению в большой футбол. Новый сезон в ПФЛ стартует уже в середине июля. Точные даты начала турнира и формат обсуждаются.

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