Гордость Урала: Пермский «Амкар» возвращается в профессиональный футбол

Фото : ФК «Амкар» | Пермь спортивная/ Вконтакте

Это свершилось! Пермский ФК «Амкар» окончательно завершил процедуру возрождения и почти три года спустя возвращает себе статус профессионального футбольного клуба. Со следующего сезона «красно-черные» смогут выступить в ПФЛ — третьей по силе лиге российской футбольной иерархии.

Правда, называться лига, судя по информации, будет уже ФНЛ и станет вторым дивизионом той-самой ФНЛ, в которой команды борются за выход в Премьер-лигу. Но к чему такие формальности сейчас, если структура лиги не изменится? Главное, что «Амкар» жив. И теперь об этом можно говорить официально.

Три года без любимой команды

«Амкар» исчез с футбольной карты России почти три года назад. Да еще и в канун большого футбольного праздника — Чемпионата мира по футболу-2018, прошедшего в нашей стране с 14 июня по 14 июля того года.

За три недели до прекращения существования «Амкар» по традиции сохранил подписку в элитном дивизионе. На выезде в стыковом матче за место в лиге был обыгран «Тамбов» (0:1). По сумме домашней (2:0) и гостевой встречи «амкаровцы» отстояли свое право играть в высшем дивизионе. И вряд ли счастливые болельщики, приехавшие тогда поддержать команду на выезд, могли подумать, что это был последний матч любимого «Амкара» перед длительным расставанием. Следующий сезон-2018/2019 должен был стать 15-м – юбилейным сезоном «красно-черных» в элите.

Да, пермяки не раз были в сложной финансовой и спортивной ситуации. Находились на волоске от вылета из лиги в сезоне 2010 года. Но никогда не покидали высший дивизион по спортивному принципу, доказывая конкурентам, кто здесь сильнее.

Порой команда опускалась на самое дно турнирной таблицы, но выбиралась – назло завистникам и соперникам. А порой поднималась до самых звезд и едва не выбила в квалификации Лиги Европы-2009/2010 будущего финалиста еврокубка – лондонский «Фулхэм».

Но обилие финансовых проблем и серьезные долги окончательно убили и так не самый богатый футбольный клуб. 13 июня 2018 года РФС рассмотрел финансовые документы «Амкара» для участия в следующем сезоне и принял решение отказать клубу в выдаче лицензии.

Клуб утратил возможность участия в Чемпионате России по футболу. Причиной отзыва лицензии стало непредставление финансовых гарантий деятельности в необходимом объеме на спортивный сезон 2018/2019 года и наличие существенных просроченных долгов.

Из-за отсутствия финансирования команда не стала заявляться даже в ПФЛ.

«Финансирования у нас нет, какой смысл копить долги?», - кратко прокомментировал перспективы клуба президент Геннадий Шилов.

В ноябре 2018 года решением Арбитражного суда Пермского края «Амкар» был признан банкротом.

Исцеление «Звездой»

После ликвидации «Амкара» Прикамье осталось без профессионального футбола. В начале июня 2018 года на встрече с губернатором региона Максимом Решетниковым бывшие игроки «Амкара» предложили возродить команду «Звезда». В результате уже в июле был создан новый клуб, который заявился в ПФЛ и выступает там по сей день.

Тогдашний глава региона назвал проект продолжением «Амкара»:

«Бренд «Звезда» существовал у нас с 1932 года, знаю, что «Амкар» в свое время рассматривал ребрендинг, поэтому возрождение «Звезды» — это продолжение истории пермского футбола, в том числе и «Амкара», который внес свой вклад в его развитие. Надеюсь, что в дальнейшем край будет славен «Звездой», «Пармой», «Молотом», — написал в своем Instagram-аккаунте губернатор.

Помимо этого, Максим Решетников отметил, что край ежегодно оказывал «Амкару» финансовую помощь и вступал в переговоры с руководством клуба.

Будем возрождать!

После создания «Звезды» «Амкар» ушел в забвение и 1,5 года жил лишь в сердцах болельщиков. Чувствовалось, что региону не хватает большого футбола, к которому мы так привыкли

Большое сожаление пермяков о потере «Амкара» даже научно доказали социологи и географы НИУ ВШЭ, ПГНИУ и ПНИПУ. В совместном исследовании они выяснили, о чем жалеют жители Пермского края.

Лидером рейтинга для прикамцев стало закрытие ФК «Амкар» (24,3%). Затем шли ликвидация БК «Урал-Грейт» (16,9%), а также потеря фестиваля «Белые ночи» (16,4%).

Информация о возрождении команды на уровне слухов стала появляться лишь в 2020 году. Но все изменилось, когда еще врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин публично рассказал о желании возродить любимый клуб. В июле бренд «Амкара» был выкуплен властями региона и передан краевому Центру спортивной подготовки.

«На первом этапе брендом сможет пользоваться Академия игровых видов спорта, а в дальнейшем мы планируем создать команду первой лиги (ФНЛ, — ред.). Думаю, что за два года это сделать реально», - заявил Дмитрий Махонин на радость соскучившимся по любимой команде болельщикам.

5 августа 2020 года «Амкар» заявился в первенство России среди любительских клубов в зону «Урал и Западная Сибирь». Команда фактически заменила собой пермский ФК «Академия». Тренировать новый «Амкар» стали два бывших игрока прежнего «Амкара»: главным тренером назначен Эрик Ашурбеков, его помощником стал Алексей Степанов.

А 6 августа состоялась официальная передача бренда «Амкар» футбольной команде Академии игровых видов спорта. На мероприятии глава краевой федерации футбола Дмитрий Терехов рассказал о планах вывести команду в ФНЛ к сезону-2023/2024.

Весной 2021 года команда должна начать тренировки с целью подготовки к старту в ПФЛ. Летом 2021 года и весной 2022 года— участие «Амкара» в ПФЛ и борьба за выход в ФНЛ.

Также Дмитрий Терехов добавил, что никто ФК «Звезда» «не бросит и не закроет». Будет честная спортивная конкуренция. А наличие в регионе двух профессиональных клубов – реальный сценарий.

По пути «Аякса»

Долгая процедура создания нового юрлица клуба затянулась на месяцы. Параллельно команда участвовала в любительской лиге, где играла с другими любительскими клубами Урала и Западной Сибири. Зимой «Амкар» совместно со «Звездой» поучаствовал в предсезонном турнире «Пермь Великая», прошедшем в Перми.

В феврале в эфире одного из пермских каналов Дмитрий Терехов описал будущую концепцию «Амкара»:

Основа команды — сильнейшие воспитанники прикамского футбола. Плюс привлечение перспективной молодежи из других регионов. Ставку делаем на нашу местную молодежь, возможно, с дальнейшей перепродажей в более сильные клубы. Подписание соглашений с иностранцами пока исключено полностью.

«Мы должны создать условия для развития нашего детско-юношеского футбола — у нас есть стадион «Звезда» с запасным полем и великолепный манеж. Показательный пример — путь того же голландского «Аякса», когда стадион амстердамцев набивается битком, играют в основном местные игроки и клуб умудряется продавать своих футболистов лучшим командам мира», - пояснил Дмитрий Терехов.

Параллельно глава региона Дмитрий Махонин заявил о том, что достигнута договоренность с пятью компаниями по спонсированию «Амкара».

Возрождение легенды

Наконец, 7 апреля 2021 года было официально зарегистрировано новое юридическое лицо профессионального клуба - АНО «Амкар-Пермь». Президентом команды стал один из основателей «Амкара», знакомый пермскому болельщику Валерий Чупраков, занимавший эту должность с 1994 по 2010-й годы.

«Это было неожиданное предложение, но очень почетное, — прокомментировал Чупраков свое назначение. — Я благодарен руководству региона за доверие».

До полноценного возрождения оставался один шаг – получить лицензию профессионального клуба. 30 апреля «Амкар» подал заявку и необходимые документы для участия в ПФЛ. И 20 мая 2021 года Комиссия по рассмотрению заявок клубов – потенциальных дебютантов профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в сезоне 2021/2022 выдала клубу лицензию.

После получения лицензии, руководство «Амкара» во главе с Валерием Чупраковым приступит к формированию тренерского штаба и состава команды.

Так, пермский клуб три года спустя вернулся в профессиональный футбол. Верим, что теперь всерьез и на долгие годы.

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