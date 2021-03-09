«Приглашаются яркие и веселые хулиганы». В Перми пройдет кастинг на съемки «Ивана Семенова»

В фильме 1966 года Ивана Семенова сыграл Владимир Воробей. Фото: кадр из фильма

13 и 14 марта в Перми пройдет кастинг школьников на участие в съемках фильма «Многотрудная жизнь второгодника Семенова» по повести Льва Давыдычева.

- Приглашаются смелые и смешные, яркие и веселые хулиганы. Необычная внешность приветствуется, - рассказали в Пермской кинокомиссии.

Для участия в съемках нужны мальчики в возрасте 11-13 лет, а также крупные, спортивные, «пухлые» девочки в возрасте 13-14 лет. Кастинг пройдет в киносалоне «Премьер». Предварительно нужно записаться на участие в официальной группе Пермской кинокомиссии «ВКонтакте».

Позже состоятся кастинги и для взрослых. Всего в съемках смогут принять участие около ста пермяков. Как рассказал Антон Богданов, в одном из эпизодов может сыграть первый исполнитель роли Ивана Семенова в картине 1966 года - Владимир Воробей.

Напомним, снимать фильм по книге пермского писателя намерена кинокомпания «Проспект Мира», генеральным директором которой является пермяк Антон Богданов, известный по сериалу «Реальные пацаны», а также фильмам «Т-34» и «Огонь». В новой работе он выступает в качестве режиссера и генерального продюсера. Местами действия «Ивана Семенова» станут улицы, скверы, набережные, а также школы Перми.

Внучка писателя Ольга Давыдычева, она же «Лелишна из третьего подъезда», поддержала идею съемок «Ивана Семенова».

- Мне очень нравится эта команда и их подход, они снимают хорошие смешные фильмы,- рассказала Ольга «Комсомолке». – Думаю, мой дед тоже с удовольствием пообщался бы с ними, он был человеком с огромным чувством юмора. И «Иван Семенов» - очень смешная книжка. Я много работаю с детьми, и вижу, что современные дети нормально реагируют, читая эту книгу, им смешно, даже если они не все в ней понимают. Например, про кильку за «ноль руб пятьдесят коп банка». Я считаю, что если над детской книжкой смеются взрослые, то она будет смешной и для детей.

Ольга является обладательницей авторских прав на книги своего деда. И хотя официально договор с кинематографистами на съемки фильма по «Ивану Семенову» еще не подписан, предварительное разрешение она им дала.

- До начала съемок фильма еще далеко, но сам проект мне очень нравится. И ребятам я доверяю, - рассказала Ольга Давыдычева. – Снимать разрешу, конечно же! Просто они как-то с оформлением документов затянули.