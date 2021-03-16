«Отправьте меня на пенсию!». В Перми прошел кастинг на роль Ивана Семенова

Режиссер фильма Антон Богданов, исполнительный директор Михаил Чечельницкий и сценарист Михаил Шулятьев. Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

- Не хочу учиться, отправьте меня на пенсию! – эту фразу за три дня Юлия Миловидова, кастинг-директор компании «Проспект мира», услышала более 450 раз.

В Перми прошел кастинг для съемок фильма по повести Льва Давыдычева про Ивана Семенова. Сами съемки начнутся в июне этого года и продлятся примерно полтора месяца. А пока же кинематографисты искали главного героя.

По словам режиссера Антона Богданова, успех фильма в большой степени зависит от того, насколько точно юный артист попадет в образ Ивана Семенова, насколько открытым и «солнечным» он будет.

- В ленте 1966 года Владимир Воробей прекрасно справился со своей ролью, и мы не хотим уступить его таланту, а взять кого-то из детей, кто будет тянуть на себе фильм, все будет строиться вокруг него, - отметил режиссер.

Поэтому к кастингам кинокомпания отнеслась очень серьезно. В них приняли участие более двух тысяч детей из разных регионов – от Москвы до Белгорода.

Наибольший ажиотаж кастинг вызвал в Перми.

- Мне написали все мои знакомые, у которых есть дети в возрасте от 10 до 14 лет, - смеется Антон Богданов.

За три дня кинематографисты отсмотрели около 600 пермских детей: более 450 мальчиков и примерно 100 «пухлых» девочек на роль Аделаиды.

- Ребята классные, очень живые, - рассказала Юлия Миловидова. - Честно скажу, они отличаются от детей из других городов. Я очень хочу найти здесь не только второстепенных персонажей, но и главного героя. Есть интересные типажи, много девочек классных. У меня уже есть свои любимцы. Был мальчик, который хочет стать президентом. Я сказала, что обязательно за него проголосую.

- Кастинги проходят великолепно, - подтвердил Антон Богданов. - Дети безумно открытые, большую часть юных актеров мы будем брать в родном регионе. Московские дети мало на что годятся – уж больно все вылизанные, балетные, рекламные. Нет никаких ушастых, беззубых, конопатых. Пермские ребята приходят на кастинг в хоккейной экипировке, в милицейских фуражках. Очень надеюсь, что Ивана Семенова мы найдем в Перми, но кроме него в фильме еще много ролей – друзья Ивана, его одноклассники...

На роль Ивана Семенова пробовались более 450 мальчиков. Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

- Я уже участвовал в массовке в одном из фильмов, правда, не помню его названия, - рассказал один из юных актеров Егор. – Мне очень понравилось, теперь захотелось попробовать себя на роль Ивана Семенова. На кастинге меня попросили рассказать о себе, а потом изобразить, будто я в кабинете директора и прошу отправить меня на пенсию.

Первый тур закончился. Затем выбранных кастинг-директором ребят попросят самостоятельно снять видеопробы на телефон – им пришлют кусочек сценария. А уже с теми, кого отберут на пробах, встретится режиссер.

Иван Семенов, как известно, был второклассником и второгодником. Но на его роль подбирают мальчика лет 11-12. Волею авторов фильма второгодник стал пятиклассником.

- Действие перенесено в наши дни, - рассказал сценарист Михаил Шулятьев. – И нынешние второклассники очень несамостоятельные. Я с первого класса ходил в школу сам, до сих пор помню, как ключ от квартиры на резинке на груди висел. А сейчас ребят чуть не до пятого класса в школу за ручку водят. Но мы сохранили в сюжете все то, что казалось возможным. Иван Семенов может действовать в любом времени, хотя мы добавили ему самостоятельности, увлечений.

Актеры на взрослые роли еще подбираются. Возможно, в фильме сыграют Виктор Добронравов и Максим Виторган.

Съемки будут проходить в Перми. Кинематографисты изучили фотографии 103 школ, побывали в восьми из них и предварительно выбрали две - в Закамске и на Молодежном.

- Сейчас решаем, какую именно выбрать, - рассказал Антон Богданов. - В современных школах проведен евроремонт, установлены пластиковые окна, которые ужасно выглядят в кадре. А в старых школах - сталинские потолки, массивные двери и гранитный пол.

В картине зрители увидят «Счастье не за горами», Комсомольский проспект, художественную галерею, театр оперы и балета, парк Горького. Выбраны и дома, где будут «жить» Иван Семенов и Аделаида. Для Ивана подобран дом в центре, с видом на Каму, а для Аделаиды – почти на окраине.

По планам, фильм должен выйти на экраны в 2022 году.