Дома ее ждут мама и трехлетний сын: в Свердловской области пропала туристка из Перми

Пермская туристка Анастасия Пыхтеева еще 30 мая должна была вернуться домой к маме и трехлетнему сыну. Фото: личная страница ВКонтакте.

- Настя обожает путешествовать по заброшенным деревням, - рассказала «КП» мать пермячки Анастасии Пыхтеевой, пропавшей несколько дней назад в Свердловской области. - Есть вероятность того, что она была в тех же местах на сплаве год назад. Сейчас у нас дома нет байдарки, но остались весла. Отправилась она на сплав или нет, я точно не знаю.

В конце мая 35-летняя Анастасия Пыхтеева из Перми отправилась на своей иномарке в сторону города Михайловска Свердловской области. Есть версия, что она хотела пойти на сплав по реке Серге. Однако 29 мая ее брошенный автомобиль Renault Sandero заметили на берегу водохранилища местные жители. Самой туристки не было несколько дней.

- Сыщики уголовного розыска и участковые уполномоченные проводят комплекс оперативных мероприятий, чтобы найти пермскую путешественницу. Еще 30 мая женщина должна была вернуться домой, где ее ждут мама и трехлетний ребенок, - рассказали в Свердловском областном Главке. - Но домой она так и не вернулась. Полиция продолжает работать

В Свердловскую область на поиск землячки планируют отправиться пермские поисковики-волонтеры.

- Нужна помощь подготовленных добровольцев с лодками и владельцев квадрокоптеров, - объявили сбор волонтеры ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой». – Пишите в комментариях, мы с вами свяжемся.

Пыхтеева Анастасия Эдуардовна

35 лет, пропала 29 апреля в Свердловской области, в районе города Михайловск.

Приметы: рост: 176 см, телосложение худощавое, глаза зелено-карие, волосы темно-русые (по плечи).

На момент пропажи была одета: ветровка бирюзового цвета, защитный костюм хаки болотного цвета, полукеды светло-сиреневого цвета.

Розыском пропавшей занимается отдел ОМВД России города Нижние Серги. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону +7 (34398) 2-12-54.