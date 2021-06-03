Сплавлялась на одиночной байдарке: после исчезновения пермской туристки возбудили уголовное дело по статье «Убийство»

Иномарку пропавшей пермячки обнаружили возле городской плотины в Михайловске. Фото: СУ СКР по Свердловской области и личная страница ВК.

Третьи сутки ничего не известно о судьбе 36-летней пермской туристки Анастасии Пыхтеевой, которая пропала 29 мая в Свердловской области. 3 июня СК сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство».

Напомним, в конце мая опытная туристка из Перми отправилась на своей иномарке Renault Sandero в Свердловскую область. 29 мая она добралась до города Михайловск Свердловской области. Оставила там на городской плотине машину, а сама проехала около 30 километров до города Нижние Серги, откуда начала сплав по реке Серга на одноместной байдарке.

По плану она должна была добраться до села Аракаево, а 30 мая вернуться домой. Но в конечной точке своего маршрута пермячка так и не появилась. Нет ее и дома, где Анастасию ждут мама и трехлетний сын.

- У женщины не было оснований куда-то исчезать на длительное время, не предупредив об этом родственников и знакомых, - говорят в СУ СКР по Свердловской области. - С учетом ее устойчивых социальных связей, семьи и постоянной работы следователи приняли решение о необходимости выяснения всех обстоятельств исчезновения пропавшей в рамках возбужденного уголовного дела.

Сейчас сформирована следственная группа, помощь следователям оказывают следователи-криминалисты регионального СК России.

В поисках пропавшей пермячки принимают участие сотрудники полиции, волонтеры и местные жителей из соседних населенных пунктов. Тщательно проверяется любая информация, которая может помочь в установлении местонахождения исчезнувшей женщины.

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