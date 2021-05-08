Прямая онлайн-трансляция Парада Победы в Перми 9 мая 2021: когда начнется и где смотреть

Посмотреть торжественное прохождение войск в День Победы в Перми можно будет онлайн. Фото: архив "КП"

9 мая 2021 года в Перми - парад и шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдет в нетрадиционном формате. Коронавирус продолжает вносить изменения в привычные мероприятия и в целях безопасности власти приняли решение провести парад не по улицам города, а на территории бывшего Военного авиационного технического училища (ныне Пермский институт ФСИН России. «Бессмертный полк», как и в 2020 году, состоится в онлайн-формате.

Посмотреть торжественное прохождение войск в День Победы в Перми можно будет онлайн. Трансляцию покажут на сайтах «Вести-Пермь» и администрации Перми, в группе телеканала в социальной сети «ВКонтакте», а также на сайте «Комсомольской правды», начало в 10.00.

Вечером 9 мая телеканал «Россия 1» покажет телеверсию парада в 21.30.

В торжественном прохождении войск примут участие кадеты Пермского кадетского корпуса им. Героя России Федора Кузьмина и Пермской кадетской школы №1 им. генералиссимуса Александра Суворова.

Военнослужащие Пермского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации, войсковой части №88503.

Курсанты Института ФСИН России.

Сотрудники Главного управления ФСИН России по Пермскому краю и Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

Сотрудники Специального управления федеральной противопожарной службы №34 МЧС России.

Представители Юнармии, знаменные и линейные группы. Также торжественно пронесут штандарты фронтов Великой Отечественной войны. После пеших колонн по плацу пройдет военная техника.

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