Прямая онлайн-трансляция Парада Победы в Перми 9 мая 2021: когда начнется и где смотреть

Посмотреть торжественное прохождение войск в День Победы в Перми можно будет онлайн.
Фото: архив "КП"
9 мая 2021 года в Перми - парад и шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдет в нетрадиционном формате. Коронавирус продолжает вносить изменения в привычные мероприятия и в целях безопасности власти приняли решение провести парад не по улицам города, а на территории бывшего Военного авиационного технического училища (ныне Пермский институт ФСИН России. «Бессмертный полк», как и в 2020 году, состоится в онлайн-формате.
Посмотреть торжественное прохождение войск в День Победы в Перми можно будет онлайн. Трансляцию покажут на сайтах «Вести-Пермь» и администрации Перми, в группе телеканала в социальной сети «ВКонтакте», а также на сайте «Комсомольской правды», начало в 10.00.
Вечером 9 мая телеканал «Россия 1» покажет телеверсию парада в 21.30.
В торжественном прохождении войск примут участие кадеты Пермского кадетского корпуса им. Героя России Федора Кузьмина и Пермской кадетской школы №1 им. генералиссимуса Александра Суворова.
Военнослужащие Пермского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации, войсковой части №88503.
Курсанты Института ФСИН России.
Сотрудники Главного управления ФСИН России по Пермскому краю и Главного управления МЧС России по Пермскому краю.
Сотрудники Специального управления федеральной противопожарной службы №34 МЧС России.
Представители Юнармии, знаменные и линейные группы. Также торжественно пронесут штандарты фронтов Великой Отечественной войны. После пеших колонн по плацу пройдет военная техника.
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