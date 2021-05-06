Парад и шествие «Бессмертного полка» - в этом году вновь претерпели изменения в связи с коронавирусом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Два главных мероприятия Дня Победы 9 мая 2021 года в Перми - парад и шествие «Бессмертного полка» - в этом году вновь претерпели изменения в связи с коронавирусом. «Бессмертный полк», как и в 2020 году, состоится в онлайн-формате, а парад пройдет не по улицам города, апо территории бывшего Военного авиационного технического училища (ныне Пермский институт ФСИН России. «Вживую» посмотреть парад удастся очень немногим, но будут организованы его трансляции на телеканалах. Посмотреть парад можно в онлайн-формате на сайте губернатора и Правительства Пермского края: www.permkrai.ru и в группе «ВКонтакте» телеканала «Вести-Пермь». Телеверсию парада покажет телеканал «Россия 1» в 21.30.

Больших гуляний 9 мая также не будет. Но, тем не менее, те пермяки, кто останутся в День Победы в городе, смогут отметить праздник.

Набережная Камы

Главной площадкой для гуляний станет набережная Камы. 9 мая с 12.00 до 20.00 там будут работать интерактивные площадки для детей «Игры военных лет», «Спасибо за мир», «Наследники Победы», а также площадка «Служебное собаководство», музыкальная площадка «Катюша» и тематические фотозоны, где можно будет сделать сэлфи на память.

Шоу фонтанов

С 7 по 10 мая на эспланаде фонтаны будут играть своими струями под песни военных лет. Специальные программы были созданы в 2020 году в честь 75-летия Победы. Шоу фонтанов будут проходить с 18.00 до 22.00 - 9 мая с периодичностью два раза в час, в остальные дни -один раз в час.

Концерты

Песни военных лет будут звучать 9 мая и на площади перед ДК Солдатова.Пермский губернский оркестр выступит с программой, посвященной 76-й годовщине Великой Победы (0+). Начало в 14.15.

А в 15 часов 9 мая на сцене Органного зала состоится большой концерт артистов Пермской филармонии (6+). В концертной программе «Память сердца» прозвучат лирические песни советских композиторов, такие как «Журавли», «На безымянной высоте», «В землянке», «Прощание» и другие. Выступят лауреат международных конкурсов Маргарита Соснер, «Хорус-квартет», Уральский государственный камерный хор.Вход на концерт свободный, билеты можно получить в кассе Органного концертного зала. Завод Шпагина

На Заводе Шпагина состоится цикл тематических концертов и спектаклей под названием «Здесь ковали Победу».

8 мая в 17.00 в Арт-пространстве пройдет концерт Камерного оркестра пермской оперы. В программе: музыка Иоганна Себастьяна Баха и Петра Ильича Чайковский(6+),

9 мая в 17.00 в Малом театральном зале состоится спектакль «Неизвестный солдат» «Театра КТО», основанный на солдатских письмах и записях (6+).

Для получения приглашения на мероприятия «Здесь ковали Победу» надо оставить заявку на сайте zshpagina.ru.

Театр-Театр

8 и 9 мая на «Сцене-Молот» (ул.Ленина, 53) пройдут авторские концерты Альберта Макарова «Один солдат на свете жил…» (12+), посвященные дню рождения Булата Окуджавы и празднику Великой Победы. В исполнении артиста прозвучат стихи и песни, дневниковые записи и воспоминания Булата Окуджавы о войне.

Концерты состоятся 8 мая в 12.00, 15.00 и 18.00, 9 мая в 16.00.

Билеты: 700 -900 руб.

Музеи

В историческом парке «Россия - Моя история» (ул. Монастырская, 2) праздник начнется 9 мая в 13.30 с программы «Музыка Победы». На площади у Речного вокзала гостей встретит духовой оркестр, который исполнит мелодии военных лет. В 14.00 откроется выставка «Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла» (0+), посвященная возрождению одного из пригородных архитектурно-парковых ансамблей Санкт-Петербурга. Выставка познакомит посетителей с военными страницами истории Царского Села, подвигом тех, кто помогал эвакуировать музейные предметы и защищал музейный комплекс. В 15.00 начнется музыкальная экскурсия «Этот день мы приближали, как могли» (0+), рассказывающая о том, как наша страна переживала Великую Отечественную войну и встречала Победу. Экскурсия будет сопровождаться музыкальными композициями, которые исполнялись в пермских деревнях.

Билеты: 150 рублей, льготный - 100 руб., дети - бесплатно.

В Доме Мешкова (ул.Монастырская, 11) открылась выставка «Пермь-Прага. 1945» (0+). Выставка посвящена всем жителям Молотовской (Пермской) области, освобождавшим Чехословакию в составе танковых, артиллерийских, пехотных и авиационных частей, партизанских отрядов и госпиталей. В экспозиции представлены фотографии, документы, награды и личные вещи пермяков-участников этих событий из фондов Пермского краеведческого музея.

Билеты: 100 -150руб., дети - бесплатно.

Ярмарка

В Индустриальном районе по адресу: улица Мира, 39 будет работать ярмарка, где можно купить копченую рыбу, мед, свежий шашлык, колбасу и мясные деликатесы, а садоводы и огородники смогут приобрести саженцы, рассаду, лук-севок. 9 мая на ярмарке будет представлена концертная программа, посвященная Дню Победы, а также планируется шоу дрессированных голубей.

Фейерверк

По традиции праздничный день завершится 15-минутным фейерверком. Его запустят 9 мая в 23.00 с базы «Летающий лыжник» в микрорайоне Городские горки. Организаторы обещают, что фейерверк будет виден практически из любой точки города.