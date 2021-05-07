Перекрытие дорог на 9 мая 2021 года в Перми: список мест и изменение движения общественного транспорта

9 мая 2021 года в Перми временно будут перекрыты некоторые участки улиц. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Несмотря на то, что парад в честь Дня Победы будет перенесен из центра города, 9 мая 2021 года в Перми временно будут перекрыты некоторые участки улиц, а общественный транспорт изменит движение.

Также в выходные дни будут проводиться ремонтные работы на дорогах города. Об изменениях сообщает департамент транспорта администрации Перми. Публикуем список перекрытий.

9 мая будет заложен камень на месте установки стелы «Пермь – город трудовой доблести».

В связи с этим на площади Карла Маркса будет перекрыто движение для транспорта. Изменятся маршруты некоторых автобусов.

С 14.15 до 15.00 будет временно прекращено движение по площади Карла Маркса в районе дома №94 по улице Сибирской (ВНИИ «Галургия»).

На этом участке будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 21.00 7 мая до 15.00 9 мая.

9 мая с 14.00 до 15.00 все автобусы пойдут в объезд.

№1, 5, 25, 33, 61, 63, 75 от Южной дамбы автобусы будут идти по улицам Чернышевского, 25 Октября, Белинского, в обратном направлении – без изменений.

С 8 по 11 мая автобусные маршруты №16, №30 и №68 в направлении улицы Макаренко будут идти по улицам Крупской, КИМ, Тургенева и далее по маршрутам. Это связано с проведением ремонтных работ на сетях ООО «Новогор-Прикамье» в районе дома №23 по улице Дружбы. После пяти часов утра 11 мая автобусы пойдут без изменений.

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