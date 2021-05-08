Погода на 9 мая 2021 года в Перми: в День Победы будет тепло и солнечно

В Перми 9 мая будет тепло и солнечно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

9 мая 2021 года в Перми будет солнечно и тепло, слабый, теплый ветер и никаких осадков. В День Победы столбик термометра поднимется до отметки + 24…+25 гарусов.

Подробнее о погоде «Комсомольской правде» рассказал Андрей Шихов, кандидат географических наук, эксперт Пермского ГИС-центра при ПГНИУ.

Андрей Николаевич, какой будет погода в День Победы?

- Выходные будут очень теплые, - говорит Андрей Шихов. - 9 мая температура воздуха может подниматься до +24…+25 градусов, при этом будет солнечно и без осадков по всей территории края.

10 мая с запада будет подходить холодный фронт, но прогнозируется, что до Перми он не дойдет. Возможно даже, что отметка в +25 градусов будет преодолена.

Ночные температуры тоже будут достаточно высокие +8…+10 градусов. Похолодание ожидается на севере ближе к вечеру лишь 10 мая, но оно будет непродолжительным, не больше одного дня. Затем температура воздуха снова будет повышаться.

Такая теплая погода вначале мая для Пермского края это норма?

- Нет, это не в передах нормы, это выше градусов на 8. У нас в регионе норма для начала мая достаточно скромная. Среднесуточная температура +8…+9 градусов. Сейчас у нас среднесуточная температура будет +16…+17 градусов, что существенно выше нормы, но это холоднее, чем в последние два года. Если сравнивать с прошлым 9 мая, тогда было +28, правда там был карантин и об этом никто не помнит. В 2019 году 9 мая была очень высокая ночная температура, а потом последующие дни была жара до + 30…+31 градуса. То есть третий год подряд нам очень везет с погодой 9 мая.