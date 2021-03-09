«Как сквозь землю провалился». Жена пропавшего 29-летнего пермяка продолжает его поиски

Арсений Воронцов пропал в ночь на 23 февраля.

В Перми продолжаются поиски 29-летнего Андрея Воронцова, который пропал в ночь с 22 на 23 февраля. Супруга мужчины рассказала «КП», что написала заявления в прокуратуру и следственный комитет, чтобы поисками Арсения плотно занимались.

- Друзья Арсения продолжают искать его в Ширяехе и окрестностях, - рассказывает Мария Воронцова. - Мы расклеиваем по городу листовки, но он как сквозь землю провалился. Мы просили автомобилистов проверить записи с видеорегистраторов, но никто не откликнулся. Парень, который его видел последним, так ничего нового и не вспомнил, зацепок никаких нет, но мы не останавливаемся.

Напомним, Арсений Воронцов ушел из поселка Ширяиха в ночь на 23 февраля. На улице Камская поляна, 7г, находится его дача. Он отдыхал с друзьями, они ходили в баню, потом все разъехались по домам, и Арсений должен был ехать домой, но так и не вернулся. С этого момента о нем больше нет известий.

Несколько раз на его поиски выходили волонтеры, но и они результатов не дали.

Если у вас есть информация об Арсении Воронцове, позвоните по телефону 102.

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