В Перми пропал 29-летний мужчина

Арсений Воронцов пропал в ночь с 22 на 23 февраля.

В Перми пропал 29-летний Арсений Воронцов. В ночь с 22 на 23 февраля он ушел из поселка Ширяиха, улица Камская поляна, 7г, микрорайон Гайва, домой он так и не вернулся. С этого момента о нем больше нет известий.

- Муж отдыхал с друзьями, они ходили в баню, потом все разъехались по домам, и Арсений должен был ехать домой, - рассказывает его супруга Мария. - Возможно он не смог вызвать такси и уехать и пошел пешком до главной дороги, чтобы поймать попутку, так уже бывало. Я обзвонила всех друзей и знакомых, написала заявление в полицию, мы с дочкой его очень ждем и волнуемся. Раньше, если он отдыхал с друзьями, он всегда говорил, где находится.

Приметы Арсения: был одет в черную куртку и серую шапку, как на фото.

Если у вас есть информация об Арсении Воронцове, позвоните п телефонам: 89617584945 или 102.