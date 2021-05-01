Расследованием трагедии занимаются следователи и сотрудники прокуратуры

«Ужас, господи, горе какое, без войны умираем», «Восемь человек за считанные минуты, в голове не укладывается», «А где соседи были? Почему не помогли?», - писали потрясенные трагедией в Кудымкаре местные жители.

Ранним утром, 1 мая, в Кудымкаре загорелся одноэтажный деревянный дом. Когда на месте ЧП оказались пожарные, весь дом уже был объят огнем. Больше часа огнеборцы боролись с пламенем, а когда потушили, под завалами нашли тела восьми человек. Во время пожара они мирно спали в своих комнатах.

В сгоревшем доме проживала большая семья: 39-летняя Надежда со своим гражданским мужем, трое ее детей - 4-летний Даниил, 9-летняя Ксюша и 20-летний Кирилл,- его молодая невестка, 66-летняя мать Надежды Екатерина и брат Надежды Алексей.

Дом, где произошла трагедия. Фото: СУ СКР по Пермскому краю

«Надя давно хотела уехать из Кудымкара, - рассказывает знакомая погибших Елена. - Не видела здесь перспектив ни для себя, ни для подрастающих детей. Да и дом, в котором они жили, еле дышал. Это был трехквартирный барак. Надя с семьей занимала две квартиры, а третью в своей время отделили соседи и сделали из нее дом, он был как пристрой. Там жила супружеская пара, но вскоре они развелись, и жить там остался только мужчина. В момент пожара ему удалось спастись.

Надя работала консультантом в магазине автозапчастей, а в свободное время - таксовала. Трое детей у нее были от первого брака, еще один - от второго. С первым супругом они давно рассталась, а со вторым были в бракоразводном процессе. Позже Надя познакомилась с молодым мужчиной из Екатеринбурга, и буквально две недели назад он переехал к ней жить. Своих детей она любила безумно, самой старшей была Алена, недавно она вышла замуж и съехала. У Кирилла скоро должна была быть свадьба, он был творческим парнем, в школьные годы выступал в местной команде КВН. Ксюшенька - маленький ангелочек - ходила в начальную школу, а у карапуза Даньки были какие-то проблемы со здоровьем, поэтому в садик он не ходил и Надя занималась с ним дома. Теперь из всей большой семьи в живых осталась только Аленушка. Как дочь будет хоронить всю семью, как она это переживет, я не представляю».

По факту смерти людей на пожаре СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". В Кудымкар лично выезжал руководитель следственного управления по Пермскому краю Сергей Сарапульцев. Сейчас на месте трагедии работает группа опытных следователей - криминалистов.

Также на месте происшествия сотрудники МЧС развернули оперативный штаб, вместе со следователями специалисты министерства чрезвычайных ситуаций разбираются в причинах пожара. Проверку также организовала Кудымкарская городская прокуратура Пермского края.

- На место происшествия выехал Кудымкарский городской прокурор, а также представители правоохранительных органов. По предварительной информации, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Следователи проводят осмотр места происшествия. Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принес соболезнования родственникам погибших и поручил министерству территориальной безопасности принять все меры по проведению всестороннего анализа неблагоприятной пожарной обстановки в крае, где уже с начала года на пожарах погибли 13 детей.

*Имена всех погибших изменены.

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