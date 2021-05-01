После гибели восьми человек на пожаре в Пермском крае следователи возбудили уголовное дело

Следователи проводят осмотр места происшествия. Фото: СУ СКР по Пермскому краю

По факту смерти людей на пожаре СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Напомним, утром 1 мая в Кудымкаре произошел пожар в в частном одноэтажном деревянном доме. В огне погибло восемь человек. На месте ЧП работают спецслужбы. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, либо неисправное электрооборудование.

На месте происшествия выехал руководитель следственного управления Сергей Юрьевич Сарапульцев. Также на месте трагедии работает группа опытных следователей-криминалистов, эксперт пожаро-техник, руководитель и следователи Кудымкарского межрайонного следственного отдела следственного управления. Расследование уголовного дела поручено следователям первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, которые выехали к месту проведения следственных действий, - сообщили в прес-службе СУ СКР по Пермскому краю.