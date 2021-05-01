На место происшествия выехал руководитель следственного управления по Пермскому краю Сергей Сарапульцев. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В ГУ МЧС по Пермском краю опубликовали видео с места пожара в Пермском крае, на котором погибло восемь человек. Также трагедию прокомментировал врио начальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю Игорь Хлебников.

Напомним, утром 1 мая в Кудымкаре произошел пожар в частном одноэтажном деревянном доме. В огне погибло восемь человек. Среди них двое детей 5 и 10 лет, и, предположительно, их 39-летняя мать. Также, по предварительной информации, среди жертв 20-летний парень, 30-летний молодой мужчина, и две женщины - 66 и 40 лет, личность еще одного человека устанавливается.

По факту смерти людей на пожаре СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

- На место происшествия выехал руководитель следственного управления Сергей Сарапульцев. Также на месте трагедии работает группа опытных следователей-криминалистов, эксперт пожаро-техник, руководитель и следователи Кудымкарского межрайонного следственного отдела следственного управления. Расследование уголовного дела поручено следователям первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, которые выехали к месту проведения следственных действий, - сообщили в прес-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, либо неисправное электрооборудование. Окончательно это станет ясно после пожарно-технической экспертизы.

По уточненной информации Министерства территориальной безопасности, одному из погибших детей было 4 годика, второму - 9 лет.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министерству территориальной безопасности принять все меры по проведению всестороннего анализа неблагоприятной пожарной обстановки в крае, где уже с начала года на пожарах погибли 13 детей.

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