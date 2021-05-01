При пожаре в Пермском крае погибли 8 человек

Дом, где произошла трагедия. Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В субботу, 1 мая, в Кудымкаре на улице Пушкина произошел пожар в частном доме - в огне погибло восемь человек.

Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о пожаре поступило в 05.33. Когда пожарные приехали на место, весь дом и надворные постройки были объяты огнем. Когда огнеборцам удалось справиться с пламенем, под завалами они обнаружили тела восьми человек. В тушении принимали участие 34 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России – 22 человека и 7 единиц техники.

В СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что на пожаре погибли двое детей - 5 и 10-лет. По информации telegram-канала 112, также среди погибших 20-летний парень и две женщины 66 и 40 лет, личности других погибших устанавливаются. По факту смерти людей на пожаре СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Следователи проводят осмотр места происшествия. Фото: СУ СКР по Пермскому краю

- На место происшествия выехал руководитель следственного управления Сергей Юрьевич Сарапульцев. Также на месте трагедии работает группа опытных следователей-криминалистов, эксперт пожаро-техник, руководитель и следователи Кудымкарского межрайонного следственного отдела следственного управления. Расследование уголовного дела поручено следователям первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, которые выехали к месту проведения следственных действий, - сообщили в прес-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Проверку также организовала Кудымкарская городская прокуратура Пермского края

- На место происшествия выехал Кудымкарский городской прокурор, а также представители правоохранительных органов. По предварительной информации, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, либо неисправное электрооборудование. Окончательно это станет ясно после пожарно-технической экспертизы.