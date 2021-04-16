Массовое отравление в пермской «Олимпии»: отец 11-летнего школьника, умершего от сальмонеллеза, подал иск на 10 миллионов

В суде скоро начнут допрашивать подсудимых по делу о массовом отравлении пермяков. Фото: Андрей МАТЛИН

В ноябре 2019 года в Перми произошла настоящая трагедия – несколько десятков человек стали жертвами массового отравления. С диагнозом сальмонеллез три десятка пермяков срочно увезли в больницы. Сообщения об отравлении людей поступали в Роспотребнадзор не один день.

Среди отравившихся были и трое детей. Один из них – 11-летний школьник, так и не смог отправиться от еды, ставшей для него смертельной. Накануне новогодних праздников родителям пришлось похоронить своего ребенка. Он был у них единственным сыном.

В качестве подсудимых теперь проходят повар и завпроизводством. Фото: Андрей МАТЛИН

Как рассказывала мама мальчика, ее сын поел в буфете «O-fit» спорткомплекса «Олимпия». Ребенок почувствовал себя плохо, и родители экстренно вызвали «скорую помощь», но усилия медиков реанимировать его оказались тщетными.

Позже в Роспотребнадзор в ходе эпидрасследования выяснили, что все отравившиеся ели в пермских заведениях – в кафе «Оvсянка» и буфете «O-fit», в который еду доставляли из той же «Овсянки».

Сначала уголовное дело по поводу массового отравления возбудили против владелицы «Оvсянки» - ИП Анна Козофат. Но потом предпринимательница стала проходить по делу свидетелем. А обвинение предъявили заведующей производством ИП Козофат Юлии Лядовой и повару Наталье Хамидуллиной, которые и оказались в итоге на скамье подсудимых.

Экс-супруга допросили в качестве свидетеля

Дело о массовом отравлении пермяков, по которому проходят 50 потерпевших, в марте начали рассматривать в Ленинском районном суде Перми. В пятницу, 16 апреля, состоялось очередное заседание.

Судья Олег Порошин зачитал заявление отца умершего мальчика. Тот послал его по почте, объяснив, что не в силах участвовать в судебном процессе – слишком тяжело. Убитый горем отец предъявил иск на 10 миллионов рублей владелице «Оvсянки» - индивидуальному предпринимателю Анне Козофат. Вопрос о том, как наказывать обвиняемых – повара и завпроизводством – он оставил на усмотрение суда.

Судья сообщил, что после получения этого иска был сделан запрос в налоговые органы, чтобы выяснить доходы предполагаемой ответчицы. Прозвучали такие цифры: в месяц доходы составляли чуть больше 7 тысяч рублей, а за год было заплачено налогов немногим более 10 тысяч.

Анна Козофат предлагает привлечь в качестве ответчика предприятие экс-супруга. Фото: Андрей МАТЛИН

В ходе судебного заседания Анна Козофат и ее адвокат предложили привлечь в качестве ответчика по многочисленным искам предприятие ее бывшего гражданского мужа Артема Хайдарова. Экс-супруга заслушали в качестве свидетеля.

В суде Артем Хайдаров настаивал на том, что кулинарным бизнесом занималась его бывшая гражданская жена Анна Козофат, с которой они воспитывали общего ребенка, и что он был лишь номинальным учредителем, а его мать по просьбе экс-жены записали – так же формально - директором. И что в дела буфета «O-fit», куда привозили продукцию из кафе «Оvсянка», он не вникал и никакой прибыли от этого бизнеса не видел. Что он даже не знал сотрудниц буфета.

Артем Хайдаров заявил, что был лишь номинальным владельцем, а дела вела его экс-супруга. Фото: Андрей МАТЛИН

Анна Козофат, в свою очередь, уверяла судью, что как минимум с поваром буфета Артем мог познакомиться на корпоративке, на которой он также присутствовал. И что цифровые подписи на различных документах все-таки ставились от его имени.

Вопрос о привлечении в качестве ответчика «Корпорации питания», учредителем которой был Артем Хайдаров, будет рассмотрен на следующем судебном заседании 23 апреля. Тогда же будут допрошены и подсудимые. Быть может, именно тогда выяснятся детали того, что волнует многих пермяков – каким образом приготовленная в «Оvсянке» пища могла стать причиной столь массового – смертельного – отравления пермских детей и взрослых.

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