«55 пострадали, двое скончались». В Перми вынесли приговор по автобусу, влетевшему в бетонную стену

Это резонансное ДТП произошло в Перми в августе 2019-года. Фото: СУ СКР по Пермскому краю

- Шесть лет и два года в колонии общего режима с лишением права два года заниматься пассажирскими перевозками, - огласили в Орджоникидзевском суде Перми наказание индивидуальному предпринимателю, по вине которого в аварии пострадали 57 человек.

Это резонансное ДТП произошло в Перми, напомним, в августе 2019-года. Субботним вечером автобус № 53 вез пассажиров от Центрального рынка до микрорайона Гайва. Когда автобус начал подъезжать к остановке «Лесозавод», он не затормозил, а начал увеличивать скорость, и водитель, чтобы остановить многотонную махину, полную пассажиров, влетел в бетонную стену рядом с остановкой.

От страшного удара в салоне снесло почти все сиденья, люди попадали на впереди сидящих. В салоне начали раздаваться страшные крики, ведь почти все, кто был в салоне, получили травмы и телесные повреждения. Итог этого ужасного ДТП - 55 пострадавших и два человека скончались от травм.

Автобус врезался в стену магазина. Фото: ГИБДД Перми.

Пострадавших помогали доставать из покореженного авто неравнодушные водители легковушек, которые останавливались рядом с местом аварии. А десятки раненых пассажиров везли в больницу не только на «скорых», но и на попутках.

- Виновником всего произошедшего суд признал перевозчика, которого осудили по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и «Нарушение требований охраны», - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Пока шло следствие, выяснилось, что неисправный автобус вышел в рейс без прохождения предрейсового контроля. А как показала экспертиза, у него было неисправное рулевое управление.

Судом были удовлетворены и гражданские иски о возмещении морального вреда от пострадавших пассажиров. А в зависимости от вреда здоровью истцы заявили от 50 тысяч до одного миллиона рублей.

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