«Милый шпиц с обручальным колечком». Полицейский из Пермского края сделал необычное предложение своей возлюбленной

На работе Дружинины – коллеги, дома – любящие муж и жена. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.

Ко Дню образования органов предварительного следствия в системе МВД, который празднуется 6 апреля, полицейские рассказали милую историю образования молодой семьи следователей Дружининых из Соликамска.

- Валерий и Алена познакомились во время учебы в Омской академии МВД России, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – И эти несколько лет получения профессии соединило их судьбы и сердца.

Молодые люди познакомились в наряде. Алена заступила на дежурство на КПП, Валерий был в патруле. Молодой курсант зашел подписать постовую ведомость и увидел красивую девушку с обворожительной улыбкой. Так и познакомились.

Он — эмоциональный, веселый, с отличным чувством юмора, она – спокойная, скромная, застенчивая. Ухаживал Валерий долго, настойчиво и красиво. Дарил цветы и подарки, на праздники устраивал сюрпризы, приглашал на романтические свидания, окружил хрупкую девушку вниманием и заботой.

Алена была более сдержана и на ухаживания ответила не сразу. Однако через некоторое время она начала помогать Валере подтягивать успеваемость. Курсовые работы, подготовка к семинарам, отчеты по практике – все это проходило через строгий контроль девушки. Диплом тоже они писали вместе.

В 2017 году Алена закончила Академию и поступила на службу в следственный отдел отдела полиции Омска. В 2018-ом выпускником академии стал Валера.

Любимый питомец семьи следователей из Соликамска. Фото: семейный архив.

- И тогда будущий муж сделал мне необычное предложение руки и сердца, - с нежностью вспоминает Алена. – Я захожу в комнату и вижу, как Валера загадочно улыбается. В центре стоит большая красивая коробка, из которой доносятся странные звуки. Подхожу, открываю и вижу в ней милейшего щенка шпица. На шее розовая ленточка, а на ней - колечко. И тут Валера встает на колено и делает мне предложение.

В июле молодые люди сыграли свадьбу.

По условиям контракта Валерию необходимо было вернуться в Соликамск и приступить к обязанностям следователя в местном отделе полиции. В сентябре он уехал в родной город, а в мае 2019 года в Соликамск перевелась его жена. Теперь они вместе 24 часа в сутки. На работе Дружинины – коллеги. Обсуждают, спорят, расследуют... Дома – любящие муж и жена.

В профессиональный праздник семья полицейских желает коллегам успехов в службе, карьерного роста и всего самого наилучшего.

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