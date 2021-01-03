Добрую историю многодетного полицейского из Очера рассказали в краевом главке. Правда, в канун Нового года, речь шла не о службе Ивана Макарова и его супруги Елены из Очера, а об их большой семье.Познакомились Елена и Иван на работе. Оба они служили в Очерском отделе внутренних дел. Елена Анатольевна – в паспортном столе делопроизводителем, а Иван Степанович − в патрульно-постовой службе.Отслужив 20 лет в органах, Иван вышел на пенсию и сейчас воспитывает шестерых детей!− Пусть первым у нас родится сын! – пожелал Иван Макаров, в первый раз узнав, что супруга в положении.И 18 лет назад в семье появился первый сын. Когда он подрос, родители начали задумываться о дочке, но во второй, третий, четвертый и пятый раз у них рождались мальчики.И вот наконец-то 25 июня 2020 года в семье появилась долгожданная дочка, которую назвали Аннушка.- На фоне мужского царства Анечка выглядит принцессой, - говорят счастливые Макаровы. - Мальчишки – это такой мир, в котором хорошо быть девочками. Каждый втихомолку от мамы подбежит к спящей сестричке, посмотрит, прислушается, как она дышит. А если в руки дадут подержать, так от гордости зардеются.Сам Иван Макаров вырос в многодетной деревенской семье, поэтому ни материальных трудностей, ни тяжелой работы не боится. И чтобы сыновья росли настоящими мужчинами, он никогда не сидит без дела: постоянно строгает, ремонтирует, строит, даже печь переложить может. Приучает к этому и сыновей.Дети в семье Марковых могут и уборку сделать, и с другой домашней работой помочь. Большая семья поскорей мечтает переехать в новый дом, который Иван строит уже десять лет. Остались отделочные работы. В этом помогают отцу сыновья: они и инструмент поднесут и гвоздь забить помогут.