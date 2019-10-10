Полицейский уволился из МВД и стал швеей

- Когда коллеги по службе стали похихикивать, мол, наш эксперт Дима заделался в швеи-мотористки, я понял, что пора искать новую работу, - говорит 35-летний пермяк Дмитрий Макаров.

Рисовал натюрморты, а стал рисовать преступников

Девять лет он отслужил в полиции и говорит, что это было непростое, но важное время в его жизни. По образованию Дмитрий художник-живописец. Когда оканчивал учебу, спросил у родных, которые работали в органах, не будет ли от него пользы в полиции?

- Приходи, поговорим, - не отказали они.

Дмитрия с его талантом взяли в экспертно-криминалистический отдел краевого главка. Ездил на место преступления, опрашивал потерпевших и очевидцев, рисовал портреты предполагаемых преступников.

Потом Дмитрий получил допуски для проведения экспертиз: портретной, почерковедческой, фототехнической, дактилоскопической… Он рисовал субъективные портреты преступников, учил коллег, какими должны быть пропорции лица при составлении фотороботов. Причем, был единственный во всем крае специалист, который занимался этим.

- 10 лет назад в Перми сгорел ночной клуб «Хромая лошадь» (тогда погибли 156 человек, десятки получили страшные ожоги и травмы, - Ред.), - вспоминает Дмитрий первые годы своей работы. - В реанимации лежал неопознанный мужчина, лицо его было полностью обожжено, все в пене. Мне дали его фото в фас и в профиль, нужно было восстановить облик. Я сделал рисованный портрет, полиция разместила его в интернете, и семья узнала своего пропавшего родственника.

Этот субъективный портрет неопознанного посетителя клуба "Хромая лошадь" эксперт составил по фотографиям. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.

Навыки Дмитрия пригодились, когда в крае пропал Кирилл Усольцев. Первоклассник возвращался из школы и не дошел до своего дома буквально несколько метров. Была версия, что ребенка похитили. И самые похожие приметы предполагаемого похитителя Дмитрию рассказал восьмилетний ребенок, который вышел из школы вместе с Кириллом и видел возможного преступника.

- Тогда я сделал около шести портретов, а когда насильника и убийцу задержали в Оренбурге, он оказался как две капли воды похож на тот рисованный портрет, который я сделал по описаниям этого мальчика.

Дмитрия задействовали в расследовании самых громких преступлений. Большинство его портретов «стреляли».

- Убили бабушку-ветерана, преступник забрал ее медали, - рассказывает экс-полицейский. – Одна женщина видела убийцу пару секунд. Чтобы восстановить ей память, к нам приехали два специалиста - гипнорепродукторы памяти. Они поработали со свидетелем. Я по ее описанию нарисовал портрет, и на следующий день подозреваемого задержали.

Шить начал, когда решил сэкономить

За девять лет в полиции Дмитрий дослужился до старшего эксперта и получил звание майора. Женился, у них с супругой родились три дочки: сначала одна, потом сразу две.

- После рождения близняшек я стал ловить себя на мысли, что дома фактически не бываю, – объясняет пермяк. - Пришел, поужинал, лег спать. Плюс суточные дежурства и командировки. Когда жена вышла из декрета, а близняшки Аня и Яна пошли в садик, остро встал вопрос, кто будет их забирать.

Дмитрий понял, что пришло время что-то менять в жизни и начал думать о работе с другим графиком. И судьба повела его вот в каком необычном направлении.

- Я творческий человек, три года назад делал дома ремонт и решил натянуть на люстру прозрачную ткань, - вспоминает Дмитрий. - В магазине такие люстры стоят 15 тысяч. А я взял у друзей машинку, купил ткань и прошил прямой строчкой. В итоге бюджет моей люстры – 700 рублей. Обшил дочкам кроватки, потом перешил свои штаны, которые долгое время лежали в шкафу. Заузил, вшил резинку и начал кататься на велосипеде.

Когда друзья попросили машинку обратно, Дмитрий позаимствовал такую же у бабушки и продолжил штопать и шить. Но вскоре понял, что ему нужна своя машинка.

- Перед 8 марта я предложил жене: давай купим швейную машину? – смеется пермяк. - И тебе подарок, и мне на день рождения, который будет в апреле. На работе мужики ржали: только женщины шьют! Но я считаю, ничего в этом зазорного нет.

Тем более, хобби главы семьи начало приносить ощутимую экономию. Когда близняшки выросли из комбинезонов, многодетный папа срисовал лекала, купил ткань и сшил дочкам обновки. Потом были сумка сестре на день рождения, куртки себе, жене и старшей дочке.

Папа с удовольствием обшивает и своих дочерей.Фото: Василий Вахрин

- Я стал мониторить сайты, заказывал ткани и фурнитуру, - говорит мужчина. - Бизнесменить я не мог, так как работал в полиции, и вычислить это было бы несложно. Я не мог шить и продавать, пока я просто развивался для себя.

«Ты что творишь? Работы на гражданке нет»

Вскоре бытовой машинки Дмитрию стало не хватать, из-за плотных тканей часто ломались иглы. Он выставил ее на продажу и заказал себе профессиональную машинку по средним и тяжелым тканям. Теперь она с легкостью берет и кожу, и пластик, а в ассортименте у Дмитрия появились рюкзаки и сумки, которые он начал продавать. Искать покупателей помогала страница в Instagram. Дмитрий выкладывал фото своих работ, после чего знакомые писали: «Мы такое же хотим».

- Я шил, ребята мне деньги отдавали, я не мог отказываться, но пришлось решать вопрос с уходом из полиции. Там я зарабатывал 49 тысяч рублей, и, признаюсь, терять постоянный доход было рискованно. Тем более, мы платим ипотеку.

Однако кому-то нужно было отводить девочек в школу и детский садик, а вечером забирать. И Дмитрию пришлось делать выбор.

- На работе я стал готовить преемника, чтобы совесть моя была чиста, и начал искать работу с другим графиком, - вспоминает он.

Когда жена вышла из декрета, Дмитрий решился. Рапорт об увольнении пришел писать в понедельник.

- Ты чего творишь? Бизнес сейчас тяжело делать. На швейных делах ты не вылезешь, работы на гражданке хорошей нет, в полиции ты хорошо работаешь, чего тебе не нравится? – не отпускал начальник.

- Признаюсь, это было тяжело слышать, но я понимал, что иногда в своей жизни нужно рискнуть, – говорит Дмитрий. - И если ты не сделаешь этого, то будешь стоять на месте.

«После меня барабан в руки берет Стинг»

Увольняясь из органов, пермяк зашел на сайт вакансий и случайно увидел объявление: «требуется настройщик музыкальных инструментов». С 16 лет он играет на гитаре, фортепьяно и немного на флейте, поэтому отправил резюме, указав, что по образованию - художник.

Дмитрия пригласили на собеседование. Оказалось, что настраивать требовалось металлические барабаны с космическим звучанием. Их придумал и запатентовал пермский инженер. Сам же производит и отправляет по всему миру: в Европу, Америку, Китай.

Дмитрия взяли на работу, а через год настройщика повысили до специалиста в отдел технического контроля качества.

- Я последний, кто на предприятии держит этот инструмент в руках, - улыбается пермяк. – Я настраиваю его, а потом этот барабан берет в руки, например, Стинг, Баста, БИ-2 или ДДТ! И я считаю, это круто! Плюс зарплата хорошая, даже больше, чем в полиции. А условия работы в компании такие, что, выполнив норму, я свободно могу уйти домой.

Когда появилось свободное временя, Дмитрий стал шить еще больше: сшил рюкзак себе, жене, маме, брату, на подарки товарищам и коллегам.

Лучше всего у Дмитрия получаются сумки-бананки. Фото: Instagram makaroff_md

- Шить рюкзаки мне очень нравится. Классно у меня получаются сумки-бананки, они сейчас на пике популярности. Заказы расходятся в Тыву, Питер и даже Барселону. Бывает, я взахлеб шью всю ночь. Понимаю, что не высплюсь, но оторваться не могу. И я счастлив, когда отдал вещь, а человек доволен!

Теперь, когда любимому хобби уже ничего не мешает, Дмитрий обустроил дома свой швейный уголок, где на полочках хранит нитки, ножницы и другие принадлежности.

- Жена счастлива, - улыбается Дмитрий. - Во-первых, я стал гораздо спокойней, от работы в полиции все равно оставался осадок. Во-вторых, стал больше времени проводить с семьей, а в-третьих, я занимаюсь тем, чем мне нравится! К тому же у меня нашлось море старых знакомых, с которыми я давно не общался. Они с удовольствием заказывают мои вещи, появляется повод пообщаться. Поэтому сейчас я могу порекомендовать каждому: не бойтесь рисковать, где-то, что-то да обязательно удастся!