«Смотрела и плакала». Что стало с псом по кличке Стелс, который угодил мордой в капкан

Во время лечения Стелс просыпался посреди ночи и плакал. Фото: Кристина Новикова

Волонтер Елена Боронникова опубликовала видео прогулки с известным на весь Пермский край псом по кличке Стелс, которого несколько месяцев спасали от смерти. Благодаря Елене, собака полностью восстановилась и теперь ни на шаг не отходит от своей спасительницы.

Напомним, 17 декабря на дороге между Горнозаводском и поселком Теплая гора проезжающие мимо автомобилисты заметили собаку, на морде которой был капкан. Пес стоял на обочине и ждал помощи.

Вот в таком состоянии Стелса заметили на дороге. Фото: кадр видео Равиля Рудько.

Двое молодых людей вышли из машины и сняли с собаки железные оковы. Но после этого она убежала в лес. Спасать бедолагу приехала волонтер Елена Боронникова со своими друзьями. Они нашли пса в кустах, он еле дышал. На руках его донесли до машины и повезли в ветеринарную клинику.

От капкана у Стелса образовалась глубокая рана на шее. Фото: Елена Боронникова

Животное было сильно обезвожено, а рана - очень глубокой. Псу поставили капельницу, обработали рану, назначили антибиотики, но благоприятных прогнозов ветеринары давать не стали.

Елена решила, что спасет собаку во что бы то ни стало. Почти три месяца женщина выхаживала раненного пса. Обрабатывала гноящуюся рану, ставила собаке капельницу, делала уколы, каждую неделю возила к ветеринарам. С лечением Елене также помогали неравнодушные жители Прикамья, они переводили средства на медикаменты, с тревогой и надеждой наблюдали за судьбой пса. О том, как проходит лечение Стелса (так назвали собаку, потому что нашли рядом со Стелой), Елена рассказывала в социальных сетях. И вот спустя почти три месяца Стелс полностью выздоровел. Теперь он ни на шаг не отходит от своей хозяйки, а еще очень любит целоваться и дурачиться. И, конечно, бесконечно благодарен Елене за спасенную жизнь.

В комментариях под видео знакомые и друзья Елены благодарят ее за то, что она не опустила руки и вытащила собаку буквально с того света.

«Лена, вы сотворили чудо.Невозможно смотреть видео без слез и улыбки. Здоровья вам, спасибо, что вы есть».

«Вот что значит любить животных. Лена, низкий вам поклон. Вы подарили Стелсу столько заботы и любви, он вас очень любит и понимает, что вы его спасли. я тоже плачу от счастья».

«На глазах слезы счастья! Елена, спасибо вам огромное за доброту, теплоту души и заботу о Стелсе».

«Смотрела и плакала от счастья. Боже, Елена, сколько вы всего пережили, дай бог вам здоровья и счастья».

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