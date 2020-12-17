«Кажется, она не выживет». В Пермском крае спасают собаку с капканом на морде

Собака попала в капкан в Пермском крае. Фото: кадр видео Равиля Рудько.

На дороге между Горнозаводском и поселком Теплая гора водитель заметил собаку, на морде которой был капкан. Животное стояло на обочине и ждало помощи.

Двое молодых людей вышли из автомобиля, собака сначала хотела убежать, но потом все же дала себе помочь. Молодые люди сняли железные оковы с морды собаки.

- Не знаю, что будет дальше, сейчас мы поедем что-нибудь поесть ей купим, - говорит автор видео, который помог собаке. – Мне кажется собака так ходит несколько недель, она очень истощена. Кажется, она не выживет.

После того, как собаку освободили, она снова ушла в лес. Под постом в соцсетях написали: «Боженьки, помогите ей кто-нибудь». Неравнодушные люди откликнулись, за собакой уже уехали волонтеры, чтобы оказать медпомощь.