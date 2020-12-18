«Во сне сильно плачет». В Пермском крае спасают собаку, которая попала мордой в капкан

Собаку спасают волонтеры, они забрали ее из леса и привезли в ветклинику.

Вчера вечером, неравнодушные жители Лысьвы поехали спасать собаку, которая попала мордой в капкан. Напомним, животное заметили на дороге между Горнозаводском и поселком Теплая гора. Собака стояла на обочине и ждала помощи.

Двое молодых людей вышли из автомобиля, собака сначала хотела убежать, но потом все же дала себе помочь. Молодые люди сняли железные оковы с морды собаки.

После того, как собаку освободили, она снова ушла в лес. Неравнодушные люди откликнулись. Спасать собаку поехали волонтеры. Они нашли ее в кустах в том же месте, пес еле дышал. Елена написала пост в соцсетях, как они спасали собаку.

- От нас до того места 120-130 км, - написала Елена. - Не могу даже сосредоточиться на посте, так он сильно плачет рядом со мной. Когда мы приехали за ним он еще пытался защититься, прятал голову в молодые елки от нас. На руках его донесли до машины, пес сильно истощен. После Горнозаводска он начал кричать, так, что мы сами уже не знали, что нам делать и останавливаться нельзя. Только бы дотянул он до клиники. Я думала, что мы его не довезем.

У собаки глубокая рана на шее, она сильно истощена.

Довезли! В клинике Елену с собакой уже ждали. Животному сделали капельницу, обработали рану. Рана у собаки нехорошая, ей назначили антибиотики, пес обезвожен.

- Да, нам нужна помощь, - говорит Елена. - Лекарства, хорошая калорийная полезная еда. Как он выжил? Как он столько времени боролся? В голове не укладывается, сколько боли он перенес и страха. Только бы сам он не сдавался, а мы уж сделаем все, что в наших силах.

Сейчас пес находится у Елены дома. Если вы хотите помочь ей спасти собаку и узнать, какая помощь им нужна, можно позвонить по телефону +7 902 63 16 004.

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