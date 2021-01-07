- Стелс полностью пришел в себя, окреп, активно проявляет сторожевые качества - охраняет меня даже от моих детей и мужа, - рассказывает волонтер Кристина.Напомним, 17 декабря проезжающий по дороге между Горнозаводском и поселком Теплая водитель заметил собаку, на морде которой был капкан. Животное стояло на обочине и ждало помощи. Двое молодых людей вышли из автомобиля, собака сначала хотела убежать, но потом все же дала себе помочь. Молодые люди сняли железные оковы с морды бедного животного. Но после этого собака убежала в лес. Спасать бедолагу поехали волонтеры. Они нашли пса в кустах, он еле дышал. На руках его донесли до машины.Псу придумали имя. Его назвали Стелс, потому что нашли рядом со Стелой. Раньше он плакал каждую ночь, бедолаге ставили обезболивающие, но их хватало на три часа. До трех ночи он спал спокойно, а потом просыпался и снова плакал. Врачи не давали никаких прогнозов. Рана у собаки была очень серьезная. Но совсем недавно Стелсу стало лучше.- В туалет стал проситься на улицу, иногда сам открывает двери и выходит, - рассказывает волонтер Кристина. - Спит рядом со мной, у моей кровати, ни на шаг от меня не отходит, очень любит целоваться, пытается дурачиться, но все игры тут же заканчиваются громом и падением всех и всего вокруг. Из-за своих больших размеров он не вписывается в мебель, а хвостом сметает все со столов. С едой, конечно, у нас проблемы - роется везде как крот. Отъелся свежим сырым мясом пока был в лежачем состоянии и сейчас, соответственно, кушать кашу отказывается, одно мясо ему подавай. Обработки делаем два раза в день, очень много уходит лекарств, очень. Докупали уже и пластыри на шею, и бинты и хлоргекисидин.За одну обработку уходит 2,5 рулона бинта, 2 тюбика хлоргексидина, 50 мл раствора Рингера-Локка, 1 тюбик левомеколя за две обработки. Амоксиклаб пьем уже вторую упаковку. Воспалялась кожа под скобами, он чешется постоянно - расчесал. И воротник на него не оденешь, что бы предотвратить доступ когтей к ранам. Воспаление сошло слава богу, но вот-вот выскочит одна скоба у нижней раны, до 8 числа дотянем, там уж нам либо установят новую, либо обойдемся без нее. На контроль состояния ран нам ехать 8 января в Пермь. Пока вот такие у нас новости.Если вы хотите помочь спасти собаку, можете позвонить волонтеру Елене по телефону +7 902 63 16 004 и узнать, какая помощь необходима.Читайте также:«Кажется, она не выживет». В Пермском крае спасают собаку с капканом на мордеЖивотное серьезно пострадало (подробнее...)«Во сне сильно плачет». В Пермском крае спасают собаку, которая попала мордой в капканВолонтеры отвезли ее к ветеринару (подробнее..)