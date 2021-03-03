Юрист рассказал, какой срок грозит подростку, подозреваемому в убийстве матери, отца и сестры в Прикамье

Подозреваемый подросток. Фото из соцсетей

- Дело подследственно СК РФ поручат СУ СКР по Пермскому краю, но, возможно, Москва заберет себе. Допрашивать будут с участием назначенного защитника - адвоката. Если у него есть отклонения психиатрического толка или психологического, то с участием психиатра или психолога. Если отклонений нет, то участие последних необязательно. Законные представители, то есть родители, могут участвовать, но здесь они как раз убиты. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы в воспитательной колонии по статье 105 части 2 и нескольким пунктам УК РФ, - рассказал "КП" адвокат.

Напомним, утром 2 марта в одном из частных домов поселка Октябрьский на улице Интернациональной были обнаружены три тела, жестоко изрубленные топором. 42-летнюю Гулю Горбунову и ее 12-летнюю дочь опознали сразу. Голова третьего человека была сильно изуродована. Родственники ошибочно опознали в нем 16-летнего сына Гули. И пришли выводу, что всю семью убил 40-летний глава семейства Алексей Горбунов и объявили его в розыск.

Но в результате судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что убитым оказался сам отец семьи, тогда следователи объявили в розыск 16-летнего подростка.

- Вечером 1 марта молодой человек нанес множественные удары топором членам свои семьи, от которых они скончались на месте происшествия, - рассказали следователи.

- Затем он переодел отца в свою одежду и изуродовал до неузнаваемости, чтобы его не могли опознать, - рассказал "КП" источник, близкий к ситуации. - А после совершения преступления парень скрылся на такси, уехав за пределы Пермского края.

Задержали подозреваемого вечером 3 марта в Екатеринбурге, после чего его должны доставить в следственное управление СК России по Пермскому краю, где продолжают расследовать уголовное дело, возбужденное по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, с особой жестокостью».

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