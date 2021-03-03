«Выехал за пределы Пермского края». Подозреваемый в убийстве родителей и сестры 16-летний подросток скрылся на автомобиле

16-летнего подростка подозревают в тройном убийстве.

16-летний школьник объявлен в розыск по подозрению в убийстве матери, отца и сестры в Пермском крае. По информации источника «КП», подросток скрылся на автомобиле в качестве пассажира за пределы Пермского края. Он может находиться в соседней Свердловской области.

Школьника разыскивают за пределами Пермского края.

Приметы: на вид 16-18 лет, рост 165-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы светлые и длинные, брови светлые, нос прямой.

Был одет: куртка темно-синего цвета до середины бедра, по бокам замки, серая вязаная шапка, толстовка серого цвета с капюшоном, кроссовки серого цвета, при себе серый рюкзак со вставками светло-коричневого цвета.

Ранее полицейские считали, что 16-летнего парня тоже зарубили. Однако тело было настолько изуродовано, что только после экспертизы стало понятно, что погибший – это Алексей Горбунов – глава семьи.

Напомним, утром 2 марта в одном из частных домов поселка Октябрьский на улице Интернациональной были обнаружены три тела, жестоко изрубленные топором. 42-летнюю Гулю Горбунову и ее 12-летнюю дочь опознали сразу. Голова третьего человека была сильно изуродована. Полицейские пришли к выводу, что это сын женщины. А пропавшего главу семейства объявили в розыск как подозреваемого в убийстве.

Но при более тщательном осмотре выяснилось, что зарублен не сын, а отец.

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